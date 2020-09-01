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«Марвел-логистика» купила еще один склад на юге Подмосковья

Это одна из крупнейших сделок этого года
Антон Филатов
Компания называет себя одним из крупнейших широкопрофильных IT-дистрибуторов в России и СНГ /«Марвел-логистика»

Девелопер PNK Group возведет для «Марвел-логистики» (входит в «Марвел-дистрибуцию») складской комплекс общей площадью более 40 000 кв. м на территории индустриального парка «PNK парк Валищево» на Симферопольском шоссе. Об этом «Ведомостям» рассказали представители обеих компаний и подтвердил представитель Knight Frank, которая выступала консультантом сделки. По их словам, после окончания строительства комплекс будет передан в собственность «Марвел-логистики» под собственные нужды, в том числе под развитие собственного маркетплейса.

«Марвел-дистрибуция» основана бизнесменом Сергеем Гирдиным в 1991 г. Компания называет себя одним из крупнейших широкопрофильных IT-дистрибуторов в России и СНГ. В прошлом году компания заняла 140-е место в рейтинге крупнейших частных компаний России журнала Forbes с выручкой 73,1 млрд руб. «Марвел-логистика» активно покупает и арендует склады. В прошлом году она выкупила у PNK Group 51 000 кв. м в комплексе «PNK парк Софийская КАД» в Санкт-Петербурге, еще раньше она арендовала более 30 000 кв. м в том же «PNK парк Валищево».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных