«Марвел-логистика» купила еще один склад на юге Подмосковья

«Марвел-логистика» купила еще один склад на юге ПодмосковьяЭто одна из крупнейших сделок этого года
Девелопер PNK Group возведет для «Марвел-логистики» (входит в «Марвел-дистрибуцию») складской комплекс общей площадью более 40 000 кв. м на территории индустриального парка «PNK парк Валищево» на Симферопольском шоссе. Об этом «Ведомостям» рассказали представители обеих компаний и подтвердил представитель Knight Frank, которая выступала консультантом сделки. По их словам, после окончания строительства комплекс будет передан в собственность «Марвел-логистики» под собственные нужды, в том числе под развитие собственного маркетплейса.
«Марвел-дистрибуция» основана бизнесменом Сергеем Гирдиным в 1991 г. Компания называет себя одним из крупнейших широкопрофильных IT-дистрибуторов в России и СНГ. В прошлом году компания заняла 140-е место в рейтинге крупнейших частных компаний России журнала Forbes с выручкой 73,1 млрд руб. «Марвел-логистика» активно покупает и арендует склады. В прошлом году она выкупила у PNK Group 51 000 кв. м в комплексе «PNK парк Софийская КАД» в Санкт-Петербурге, еще раньше она арендовала более 30 000 кв. м в том же «PNK парк Валищево».