«Марвел-логистика» купила еще один склад на юге Подмосковья

«Марвел-дистрибуция» основана бизнесменом Сергеем Гирдиным в 1991 г. Компания называет себя одним из крупнейших широкопрофильных IT-дистрибуторов в России и СНГ. В прошлом году компания заняла 140-е место в рейтинге крупнейших частных компаний России журнала Forbes с выручкой 73,1 млрд руб. «Марвел-логистика» активно покупает и арендует склады. В прошлом году она выкупила у PNK Group 51 000 кв. м в комплексе «PNK парк Софийская КАД» в Санкт-Петербурге, еще раньше она арендовала более 30 000 кв. м в том же «PNK парк Валищево».