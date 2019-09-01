Недвижимость / Коммерческая недвижимость
Статья опубликована в № 4889 от 02.09.2019 под заголовком: Рекорды складываются в Санкт-Петербурге

На региональном рынке складов готовится одна из крупнейших сделок в истории

Компьютерная компания «Марвел-дистрибуция» купит логистический комплекс в Петербурге

Логистический оператор PNK Group построит складской комплекс на 51 000 кв. м в «PNK парк Софийская КАД» в Санкт-Петербурге. После ввода в эксплуатацию объект будет передан в собственность дочерней структуры IT-дистрибутора «Марвел-логистика». Об этом «Ведомостям» рассказали два человека, близких к разным сторонам сделки. Управляющий инвестиционным фондом «ПНК девелопмент» Дмитрий Пилевин и гендиректор «Марвел-логистики» Алексей Келарев подтвердили: компании заключили договор на строительство объекта.

«Марвел-дистрибуция» основана бизнесменом Сергеем Гирдиным в 1991 г. Компания называет себя «одним из крупнейших широкопрофильных IT-дистрибуторов в России и СНГ». С выручкой в 70,4 млрд руб. она занимала 132-е место в рейтинге крупнейших частных компаний России по версии журнала Forbes. У «Марвел-логистики», по данным на ее сайте, есть три склада – в Москве и Петербурге. Один из них – «PNK парк Валищево» – она арендует как раз у PNK Group. Кроме «Марвел-дистрибуции» среди его клиентов производители табачной продукции, ритейлеры, операторы мобильной связи и др.

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