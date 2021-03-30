Capital Group планирует построить в Москве технопарки на 200 000 кв. м

Два консультанта слышали, что компания ведет переговоры о строительстве еще двух таких объектов на территории особой экономической зоны «Технополис «Москва», в которую внесены 223,3 га в бывшей деревне Алабушево рядом с Зеленоградом, в Печатниках, а также промзоне «Руднево» на востоке города. Один из сотрудников ОЭЗ «Технополис «Москва» эту информацию подтвердил, но уточнил, что переговоры по Алабушеву и «Руднево» находятся на ранней стадии. Инвестиции в создание всех технопарков партнер Colliers Станислав Бибик оценивает в 15–30 млрд руб. в зависимости от того, будет ли это новое строительство или реконструкция существующих объектов.