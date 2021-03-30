Capital Group планирует построить в Москве технопарки на 200 000 кв. м

Capital Group планирует построить в Москве технопарки на 200 000 кв. мНовые правила перевода земли под застройку вынуждают девелоперов создавать рабочие места
Девелопер Capital Group намерен построить в Москве несколько крупных технопарков или офисно-производственных комплексов, рассказали два консультанта, работавших с ним. Другие подробности им не известны. Общая площадь промышленных технопарков составит более 200 000 кв. м, подтвердил представитель компании. По его словам, эти объекты позволят создать в разных районах города не менее 1500 рабочих мест. Первый такой проект появится в Южном Медведкове. В середине марта Москомстройинвест сообщал, что градостроительно-земельная комиссия разрешила структуре Capital Group возвести на Вилюйской улице технопарк общей площадью 28 000 кв. м. Другие площадки представитель девелопера пока не раскрывает.
Два консультанта слышали, что компания ведет переговоры о строительстве еще двух таких объектов на территории особой экономической зоны «Технополис «Москва», в которую внесены 223,3 га в бывшей деревне Алабушево рядом с Зеленоградом, в Печатниках, а также промзоне «Руднево» на востоке города. Один из сотрудников ОЭЗ «Технополис «Москва» эту информацию подтвердил, но уточнил, что переговоры по Алабушеву и «Руднево» находятся на ранней стадии. Инвестиции в создание всех технопарков партнер Colliers Станислав Бибик оценивает в 15–30 млрд руб. в зависимости от того, будет ли это новое строительство или реконструкция существующих объектов.