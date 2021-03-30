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Capital Group планирует построить в Москве технопарки на 200 000 кв. м

Новые правила перевода земли под застройку вынуждают девелоперов создавать рабочие места
Антон Филатов
Андрей Гордеев / Ведомости

Девелопер Capital Group намерен построить в Москве несколько крупных технопарков или офисно-производственных комплексов, рассказали два консультанта, работавших с ним. Другие подробности им не известны. Общая площадь промышленных технопарков составит более 200 000 кв. м, подтвердил представитель компании. По его словам, эти объекты позволят создать в разных районах города не менее 1500 рабочих мест. Первый такой проект появится в Южном Медведкове. В середине марта Москомстройинвест сообщал, что градостроительно-земельная комиссия разрешила структуре Capital Group возвести на Вилюйской улице технопарк общей площадью 28 000 кв. м. Другие площадки представитель девелопера пока не раскрывает.

Два консультанта слышали, что компания ведет переговоры о строительстве еще двух таких объектов на территории особой экономической зоны «Технополис «Москва», в которую внесены 223,3 га в бывшей деревне Алабушево рядом с Зеленоградом, в Печатниках, а также промзоне «Руднево» на востоке города. Один из сотрудников ОЭЗ «Технополис «Москва» эту информацию подтвердил, но уточнил, что переговоры по Алабушеву и «Руднево» находятся на ранней стадии. Инвестиции в создание всех технопарков партнер Colliers Станислав Бибик оценивает в 15–30 млрд руб. в зависимости от того, будет ли это новое строительство или реконструкция существующих объектов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных