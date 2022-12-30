«Венталл» закрыл одну из крупнейших сделок на складском рынке за всю его историю

«Венталл» закрыл одну из крупнейших сделок на складском рынке за всю его историюОн выкупил у чешской PPF Real Estate и ее партнеров логистический комплекс «Южные врата» в Домодедове
Производитель металлоконструкций «Венталл» выкупил у чешской PPF Real Estate Russia и фонда RLREF (Russian Logistics Real Estate Fund) логопарк «Южные врата» в Домодедове. Об этом «Ведомостям» рассказал Константин Фомиченко, региональный директор департамента индустриальной и складской недвижимости NF Group, которая выступала консультантом этой сделки. Эту информацию подтвердил через представителя руководитель компании «Венталл-девелопмент» Валерий Жуков и исполнительный директор Radius Group (девелопер проекта) Захар Вальков. По словам собеседников «Ведомостей», сама сделка была одобрена правительственной комиссией, получив все необходимые согласования. Они также уточнили, что компания получит в собственность 460 000 кв. м площадей, оставшиеся 180 000 кв. м, которые сейчас закреплены за резидентами логопарка, будут находиться под ее управлением. Возведением оставшихся очередей будет также заниматься команда проекта, пояснил Вальков.
Актив приобретен с инвестиционными целями, говорят собеседники «Ведомостей». Компания верит в развитие российского рынка складской недвижимости, поэтому вкладывает средства в лучшие активы на рынке, пояснил Жуков. По его словам, «Венталл-девелопмент» планирует продолжить работу в этом направлении и дальше.
«Южные врата» – один из крупнейших работающих логистических комплексов в России. Его общая площадь после ввода всех очередей должна составить 640 000 кв. м. Среди его резидентов – «Ашан», Leroy Merlin, «36,6», Cainiao (логистический оператор Alibaba Group) и др.
PPF Real Estate приняла решение о продаже этого актива после начала спецоперации на Украине, говорили ранее консультанты. Они напоминают, что сейчас она уже договорилась о продаже бизнес-центра Comcity (185 000 кв.м) на Киевском шоссе структуре израильско-грузинского бизнесмена Авигдора Ярдени. Рязанский торгово-развлекательный центр «М5 Молл» на 83 200 кв. м у нее выкупил местный девелопер «Мармакс», а астраханский «Ярмарка» (77 285 кв. м) — инвесткомпания Central Properties. Сейчас она ищет покупателей на торговый комплекс «Невский центр» (91 000 кв. м) в Санкт-Петербурге и логопарк «Трилоджи парк Томилино» (107 000 кв. м).
О том, что «Венталл» ведет переговоры о приобретении логопарка «Южные врата», стало известно в начале сентября. На тот момент претендентами на этот комплекс считались девелопер элитной недвижимости Vesper и инвесткомпания Central Properties, а «Венталл» интерес к объекту опровергал. В ноябре представитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) говорил «Ведомостям», что ходатайство от «Венталл-девелопмент» о покупке данного актива находится на рассмотрении.
«Венталл» – один из крупнейших производителей металлоконструкций для строительства зданий, мостовых сооружений. Он выпускает, по собственным данным, более 110 000 т чернометаллических конструкций и легких стальных тонкостенных конструкций, свыше 3 млн кв. м сэндвич-панелей в год и проч. Сейчас у компании есть четыре производственные площадки – в Калужской, Тульской и Ростовской областях, а также в Татарстане. Судя по данным «СПАРК-Интерфакса», основные владельцы компании – ЗПИФ «Азимут» под управлением «Меркури кэпитал траст» (80%), фирма «Корпоративный центр» (15%) и Алексей Заварцев (5%).
Сумму сделки стороны не раскрывают. Рыночную стоимость складского комплекса руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян оценивает в 18–20 млрд руб. Партнер Nikoliers Станислав Бибик говорит о 20-23 млрд руб. По его словам, «Южные Врата» — это редкий пример «трофейного» складского комплекса, который комплементарно дополнит портфель стратегического инвестора. «Венталлу» достаётся действительно очень качественный продукт, который высоко ценится рынком, соглашается с ним старший директор отдела складской и индустриальной недвижимости CORE.XP Антон Алябьев.
Продавец же получил возможность разом реализовать крупный проект и получить деньги от российского покупателя за границу, рассуждает Казарян.
Инвестиционных сделок такого масштаба не было на складском рынке последние 10 лет, говорит Алябьев. В прошлом году компания «Сбер фонды недвижимости» договорилась с PNK Group о приобретении у нее строящихся складских комплексов общей площадью 182 000 кв. м на территории индустриального парка «PNK парк Домодедово». До этого четыре года назад Leroy Merlin выкупила у той же PNK Group 140 000 кв. м в распределительном центре «Северная звезда» в Дмитровском районе Подмосковья. В 2020 г. созданная Российским фондом прямых инвестиций компания Professional Logistics Technologies приобрела 126 000 кв. м в комплексе «Ориентир Север – 1» на Ленинградском шоссе.