«Венталл» закрыл одну из крупнейших сделок на складском рынке за всю его историю

Производитель металлоконструкций «Венталл» выкупил у чешской PPF Real Estate Russia и фонда RLREF (Russian Logistics Real Estate Fund) логопарк «Южные врата» в Домодедове. Об этом «Ведомостям» рассказал Константин Фомиченко, региональный директор департамента индустриальной и складской недвижимости NF Group, которая выступала консультантом этой сделки. Эту информацию подтвердил через представителя руководитель компании «Венталл-девелопмент» Валерий Жуков и исполнительный директор Radius Group (девелопер проекта) Захар Вальков. По словам собеседников «Ведомостей», сама сделка была одобрена правительственной комиссией, получив все необходимые согласования. Они также уточнили, что компания получит в собственность 460 000 кв. м площадей, оставшиеся 180 000 кв. м, которые сейчас закреплены за резидентами логопарка, будут находиться под ее управлением. Возведением оставшихся очередей будет также заниматься команда проекта, пояснил Вальков.