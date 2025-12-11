Газета
Главная / Недвижимость /

Саратовский «Кронверк» построит жилой квартал под Нижним Новгородом

Девелоперская компания приобрела на торгах более 200 га
Владислава Яровикова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

ООО «Управление недвижимостью и отелями» (УНО) подало единственную заявку на участие в организованных госкомпанией «Дом.РФ» торгах по продаже 201 га в поселке Новинки, расположенном в 15 км от Нижнего Новгорода. Об этом говорится в протоколе, опубликованном на сайте электронной площадки ГИС «Торги». Сама процедура признана несостоявшейся, но по ее условиям с этой компанией будет заключен договор купли-продажи. Сама УНО, по данным «СПАРК-Интерфакса», принадлежит бизнесмену Александру Шмидту. Он председатель совета евангелическо-лютеранской общины города Маркса и Марксовского района Саратовской области, а также владелец местного девелопера «Кронверк».

