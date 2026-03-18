Латвийский PNB Banka не смог обратить взыскание на часть офиса в центре Москвы

Латвийский PNB Banka не смог обратить взыскание на часть офиса в центре МосквыОрганизация пыталась истребовать 1,2 млрд рублей с компании, вероятно связанной с семьей Гуцериевых
Арбитражный суд Москвы 16 марта прекратил производство по иску латвийского PNB Banka (ранее – Norvik Banka) к АО «Почтовое» о взыскании с него $14,9 млн (1,23 млрд руб. по курсу ЦБ) и заложенного по этому долгу имущества. Других деталей в материалах дела нет, мотивировочная часть решения пока не опубликована. Запросы в PNB Banka и АО «Почтовое» остались без ответов.
Стороны заключили кредитное соглашение еще в 2014 г. Какое имущество АО «Почтовое» заложило в качестве обеспечения, точно не известно. Но, по данным «СПАРК-Интерфакса», этой компании принадлежат помещения (13 118 кв. м из 16 000 кв. м) в бизнес-центре «Пост плаза» на ул. Большой Почтовой в центре Москвы. Текущие акционеры самой организации не разглашаются. Но ее гендиректор Михаил Макаров возглавляет также фирму Т.Н.В., которая владела бизнес-центром «Амальтея» (78 000 кв. м) в Сколкове. Этот объект до последнего времени входил в портфель корпорации А.Н.Д. Михаила и Саита-Салама Гуцериевых. Получить комментарии ее представителя не удалось. Запрос в принадлежащую им группу SFI остался без ответа.