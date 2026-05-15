Почти 70% сделок на рынке складов заключены с маленькими объектами

Из 268 000 кв. м проданных и сданных в аренду в I квартале 2026 г. складских площадей в объектах класса А в Московском регионе 68% пришлось на помещения размером менее 20 000 кв. м. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании CORE.XP. По ее данным, это самый высокий показатель для первых трех месяцев года за последние пять лет. К примеру, в январе – марте 2025 г. он составлял 35%, напоминает руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости CORE.XP Антон Алябьев. В то же время, по его словам, доля транзакций с более крупными помещениями за последний год существенно сократилась: у объектов площадью 20 000–30 000 кв. м – с 32 до 19%, у логопарков на 30 000–50 000 кв. м – с 33 до 13%. Сделок с комплексами размером более 50 000 кв. м в первых кварталах нет уже третий год подряд, добавляет эксперт.