Бывший совладелец Rose Group Шура возвращается на рынок элитной недвижимости

Бывший совладелец Rose Group Шура возвращается на рынок элитной недвижимостиОн выкупил у структуры Леонида Блаватника под клубный дом здание на Патриарших прудах
ООО «Билдинг», принадлежащая бывшему совладельцу девелопера элитной недвижимости Петру Шуре, выкупило у фирмы «Доминум» пятиэтажный жилой дом общей площадью 2117 кв. м в Большом Козихинском переулке в районе Патриарших прудов в центре Москвы. Об этом рассказали два консультанта, работавшие с этим объектом. Как следует из выписок Росреестра, сделка была закрыта 13 мая. Сам Шура от комментариев отказался. Связаться с представителем «Доминума» не удалось. Сама компания, как утверждают собеседники «Ведомостей», связана с основателем холдинга Access Industries Леонидом (Леном) Блаватником. Получить его комментарии не удалось. В агентстве Hawthorn Advisors, которое отвечает за коммуникацию с Access Industries, пообещали предоставить комментарии позже.
Шура – один из учредителей издательского дома Building и девелоперской компании Highriser. Входящая в нее компания Rusresorts планировала построить в 18 городах более 50 гостиничных объектов площадью 800 000 кв. м по проекту «Золотое кольцо», но несколько лет назад проект отошел за долги ВЭБу. Также Шура являлся акционером девелопера Rose Group (она же RGI International), которая занималась, к примеру, реализацией жилого комплекса «Микрогород «В лесу» в Красногорском районе Подмосковья и управляла универмагом «Цветной» на Цветном бульваре. В 2013 г. ее в итоге купил ВЭБ. Кроме того, созданная Шурой компания Posh планировала построить коттеджный поселок рядом с курортом «Золотое кольцо» в Переславле-Залесском, но этот проект так и не был реализован.