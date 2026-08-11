У девелоперов растет доля непроданного жилья в новостройках

На реализацию нераспроданных квартир в строящихся домах в 14 из 17 крупнейших городов России при сохранении спроса на уровне первого полугодия 2026 г. уйдет 2–3,8 года. Об этом говорится в исследовании системы мониторинга BnMap.pro, которая проанализировала 16 миллионников, а также Тюмень. По словам ее представителя, для большинства застройщиков приемлемый срок для реализации портфеля составляет до двух лет. При этом в среднем по всем мегаполисам новостройки могут быть распроданы за 2,6 года против 2,1 годом ранее, подсчитали в компании Macon.