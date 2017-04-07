У застройщиков не осталось резервов по снижению себестоимости строительства жилья

Застройщики исчерпали резерв снижения себестоимости строительства жилья, сообщил на V Всероссийском совещании по развитию жилстроительства глава Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА) Леонид Казинец, передает «РИА Новости».

Казинец рассказал, что в прошлом году в среднем по стране средневзвешенные цены на первичном рынке снизились на 9,31% — с 67 800 руб. за кв. м до 62 600 руб.

Также за прошедший период, по его данным, на 8,31% снизилась средняя площадь продаваемых квартир — с 55 09 до 49,96 кв. м.

Основная проблема застройщиков сейчас — дороговизна и невозможность получить банковское финансирование, необходимое, чтобы строить объекты по графику, добавил Казинец.