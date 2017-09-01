На Садовом кольце откроют полосу для общественного транспорта

На небольшом участке Садового кольца Москвы откроется выделенная полоса для общественного транспорта, сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

«На участке Садового кольца запустят выделенную полосу для наземного транспорта. Она пройдет на участке ул. Житная от Казанского пер. до ул. Большая Якиманка и по дублеру Садового кольца от ул. Большая Якиманка до выезда на Крымский мост. Общая длина двух выделенных полос будет составлять около 200 м. Новая «выделенка» обеспечит проезд наземного транспорта поверху и позволит организовать удобные пересадочные узлы с радиальными маршрутами, пересекающими Садовое кольцо и со станциями метрополитена», - говорится в сообщении.

По этой выделенной полосе пойдет традиционный московский маршрут «Б» с интервалом около 5 минут. Пассажиропоток на этом маршруте сейчас составляет до 30 000 пассажиров в день. После запуска выделенной полосы ожидается рост пассажиропотока примерно на 20%. Кроме того, по этой выделенной полосе пустят маршрут Т10 от Нагатинской улицы до Самотечной площади.

Изменена схема движения для индивидуального транспорта - закрыт поворот с внутренней стороны основного хода Садового кольца на Ленинский проспект (через разворот над Октябрьским тоннелем). Этот поворот затруднял движение на Садовом кольце, создавал транспортные заторы за счет низкой пропускной способности разворота. Поворот можно совершить, пользуясь имеющимся разворотом на Зубовской площади.

В ближайшее время появится еще один дополнительный разворот на Зубовском бульваре у здания МИА «Россия Сегодня» через обособленный поворотный карман, а также будет организован съезд на Ленинский проспект через проезд Апакова.