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Мэрия Москвы не планирует повышать стоимость платной парковки

Необходимости повышать тарифы на платную парковку в Москве нет, заявил заместитель мэра – руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Как таковой проблемы, что надо повышать стоимость, потому что мест не хватает, мы её не видим», – сказал Ликсутов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

В городе ведется ежедневный мониторинг свободных и занятых парковочных мест, отметил заммэра. По его данным, примерно 85% мест занято, 15% – свободно.

Платная парковка появилась в Москве с 2013 г., ее зона постепенно расширялась. Сейчас платная парковка расположена в пределах третьего транспортного кольца и частично за ним.

В мае Ликсутов говорил, что московские власти на данном этапе не планируют расширять зону платной парковки на новую Москву.

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