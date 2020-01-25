Хуснуллин предложил начать реновацию жилья во всех городах России

Ранее председатель думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская и лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о реновации жилого фонда на всей территории страны. Законопроект предполагает снос или реконструкцию жилых домов, строительство на месте снесенных зданий качественных домов с благоустройством территории, а также обеспечением ее объектами инфраструктуры. Хованская говорила, что уже сейчас к всероссийской программе реновации готовы присоединиться более 30 регионов.