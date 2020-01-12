Москва поставила рекорд по строительству жилья
В прошлом году в Москве введено 4,96 млн кв. м жилья, сообщил «Ведомостям» заммэра Москвы по строительству Марат Хуснуллин. Это на 40% больше, чем годом ранее. Столько жилья в Москве не строилось с 1960-х гг., когда по всей стране реализовывалась госпрограмма по решению жилищных проблем горожан – для этого для них строили типовые панельные дома, прозванные в народе хрущевками. Рекорд был поставлен в 1965 г. Тогда в столице было введено около 5 млн кв. м жилья. В 2007 г. при Юрии Лужкове было введено 4,82 млн кв. м.
Однако сравнение итогов 2019 г. с объемами ввода прошлых лет не совсем корректно, указывает управляющий партнер «Векторстройфинанса» Андрей Колочинский. Ведь в 2012 г. в результате присоединения части территории Московской области площадь Москвы увеличилась в 2,4 раза. Раньше статистика учитывала проекты только в старых границах города, указывает Колочинский. Но в прошлом году там было введено 1,1 млн кв. м жилья.