Благоустройство Москвы в этом году оказалось дороже Крымского моста

Первый год руководства Сергея Собянина запомнился москвичам развороченными тротуарами в центре: их мостили плиткой. Необходимость замены асфальта власти объясняли заботой о здоровье москвичей: мол, при укладке асфальта выделяются вредные вещества, а плитка экологически безопасна. «Конечно, некомфортно, но это ведь временно, и через две недели после окончания работ об этом никто и не вспомнит», – говорил в 2011 г. в интервью «Ведомостям» Собянин. Но работы растянулись на годы.