Благоустройство Москвы в этом году оказалось дороже Крымского моста
Первый год руководства Сергея Собянина запомнился москвичам развороченными тротуарами в центре: их мостили плиткой. Необходимость замены асфальта власти объясняли заботой о здоровье москвичей: мол, при укладке асфальта выделяются вредные вещества, а плитка экологически безопасна. «Конечно, некомфортно, но это ведь временно, и через две недели после окончания работ об этом никто и не вспомнит», – говорил в 2011 г. в интервью «Ведомостям» Собянин. Но работы растянулись на годы.
В 2015 г. власти запустили новый проект «Моя улица». На сайте мэра он называется «крупнейшим проектом благоустройства в современной истории Москвы», задача которого – «создать комфортную городскую среду и сделать Москву местом, удобным для жизни». В итоге на удобную жизнь с 2011 г. власти потратили более 1,5 трлн руб., свидетельствуют данные бюджета Москвы. Примерно столько же на благоустройство потратила вся остальная Россия (1,7 трлн руб.).