В России запустили цифровой сервис проверки новостроек

В России появилась единая база данных обо всех домах, которые строятся с привлечением средств граждан – участников долевого строительства. Об этом сообщает оператор системы Дом.РФ. В базе, размещенной на портале наш.дом.рф, можно найти всю информацию о новостройках – проектную декларацию, предоставленный застройщиком пакет документов, а также фотографии хода строительства и отчет о соблюдении сроков ввода домов в эксплуатацию.