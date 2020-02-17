В России запустили цифровой сервис проверки новостроек
В России появилась единая база данных обо всех домах, которые строятся с привлечением средств граждан – участников долевого строительства. Об этом сообщает оператор системы Дом.РФ. В базе, размещенной на портале наш.дом.рф, можно найти всю информацию о новостройках – проектную декларацию, предоставленный застройщиком пакет документов, а также фотографии хода строительства и отчет о соблюдении сроков ввода домов в эксплуатацию.
Сервис также содержит актуальные данные о доле распроданных квартир и средней цене за 1 кв. м в той или иной новостройке. Здесь же можно найти всю необходимую информацию о застройщике дома и банке, в котором должны быть открыты эскроу-счета.
С 1 июля 2019 г. в России начался переход на проектное финансирование строительства жилья. Новая схема работы застройщиков предполагает использование эскроу-счетов в аккредитованных банках, где будут размещаться деньги дольщиков. Застройщик сможет их получить только после ввода дома в эксплуатацию. Строительство будет вестись на собственные средства компании или банковский кредит.