Дума приняла в первом чтении проект о регистрации домов сразу после постройки

Законопроект был зарегистрирован в мае этого года. В пояснительной записке сообщается, что на территории каждого субъекта Российской Федерации находятся от 1000 до 5000 индивидуальных жилых домов с завершенным строительством, при этом они не стоят на государственном кадастровом учете. По мнению депутатов, такая ситуация создает угрозу защиты прав граждан, которые за свой счет построили дома. Она также не позволяет органам местного самоуправления получить достоверную информацию о строительстве и надлежащим образом вести учет жилищного фонда.