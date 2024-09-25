Дума приняла в первом чтении проект о регистрации домов сразу после постройки
Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект, который предполагает регистрацию домов в собственность сразу после их постройки. Это следует из статуса проекта закона, опубликованного в думской базе.
Законопроект был зарегистрирован в мае этого года. В пояснительной записке сообщается, что на территории каждого субъекта Российской Федерации находятся от 1000 до 5000 индивидуальных жилых домов с завершенным строительством, при этом они не стоят на государственном кадастровом учете. По мнению депутатов, такая ситуация создает угрозу защиты прав граждан, которые за свой счет построили дома. Она также не позволяет органам местного самоуправления получить достоверную информацию о строительстве и надлежащим образом вести учет жилищного фонда.
При завершении строительства объекты необходимо будет становить на кадастровый учет, а также оформить права на них. За нарушения гражданам грозит административная ответственность. Законопроект также предлагает внесение изменений в Градостроительный кодекс РФ. Утверждается, что они закрепят обязанность собственников использовать объекты капитального строительства в соответствии с установленным целевым значением и видом разрешенного пользования.
Председатель комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что законопроект поможет уменьшить количество объектов, используемых без регистрации в ЕГРН. Предполагается, что он также предотвратит владение постройкой без прав на землю. «Планируется обязать застройщиков регистрировать права на помещения в многоквартирных домах в течение 30 дней после передачи», – сообщил Крашенинников.