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Дума приняла в первом чтении проект о регистрации домов сразу после постройки

Ведомости

Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект, который предполагает регистрацию домов в собственность сразу после их постройки. Это следует из статуса проекта закона, опубликованного в думской базе.

Законопроект был зарегистрирован в мае этого года. В пояснительной записке сообщается, что на территории каждого субъекта Российской Федерации находятся от 1000 до 5000 индивидуальных жилых домов с завершенным строительством, при этом они не стоят на государственном кадастровом учете. По мнению депутатов, такая ситуация создает угрозу защиты прав граждан, которые за свой счет построили дома. Она также не позволяет органам местного самоуправления получить достоверную информацию о строительстве и надлежащим образом вести учет жилищного фонда.

При завершении строительства объекты необходимо будет становить на кадастровый учет, а также оформить права на них. За нарушения гражданам грозит административная ответственность. Законопроект также предлагает внесение изменений в Градостроительный кодекс РФ. Утверждается, что они закрепят обязанность собственников использовать объекты капитального строительства в соответствии с установленным целевым значением и видом разрешенного пользования.

Председатель комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что законопроект поможет уменьшить количество объектов, используемых без регистрации в ЕГРН. Предполагается, что он также предотвратит владение постройкой без прав на землю. «Планируется обязать застройщиков регистрировать права на помещения в многоквартирных домах в течение 30 дней после передачи», – сообщил Крашенинников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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