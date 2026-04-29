Российские девелоперы сдают с задержками более 15% жилья
Первая пятерка российских девелоперов строит с задержками более 15% жилья – сейчас это 2,4 млн кв. м. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на статистику Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ).
Пять ведущих российских девелоперов строят с нарушением сроков более 2,43 млн «квадратов» жилья, что составляет 15,1% от общего объема. Для сравнения: в феврале доля задержек была на уровне 12,7% (1,95 млн кв. м), а год назад показатель был почти в пять раз ниже – всего 3,2% (503 800 кв. м).
У Dogma доля переносов с февраля увеличилась с 3,1 до 8,7%. ПИК и ГК ФСК продемонстрировали снижение просрочки: с 7,8 до 4% и с 6,5 до 4,4% соответственно. Среди лидеров рынка чаще всего сроки нарушает «Самолет»: компания строит каждый третий квадратный метр жилья с опозданием (1,66 млн кв. м из 4,95 млн), тогда как еще в феврале задержки были лишь по четверти объема. Эксперты связывают проблему с высокой ключевой ставкой и трудным доступом к финансированию.
Бывший премьер РФ, председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин заявил ТАСС, что вторичное жилье в России дешевеет. По его мнению, есть также надежда на снижение ключевой ставки Банка России до 10%.
28 апреля «Ведомости» со ссылкой на сервис «Авито недвижимость» писали, что в России в I квартале 2026 г. в готовых домах было реализовано 313 000 квартир. Относительно аналогичного периода 2025 г. число договоров купли-продажи вторичного жилья увеличилось на 11,7%.