Российские девелоперы сдают с задержками более 15% жилья

У Dogma доля переносов с февраля увеличилась с 3,1 до 8,7%. ПИК и ГК ФСК продемонстрировали снижение просрочки: с 7,8 до 4% и с 6,5 до 4,4% соответственно. Среди лидеров рынка чаще всего сроки нарушает «Самолет»: компания строит каждый третий квадратный метр жилья с опозданием (1,66 млн кв. м из 4,95 млн), тогда как еще в феврале задержки были лишь по четверти объема. Эксперты связывают проблему с высокой ключевой ставкой и трудным доступом к финансированию.