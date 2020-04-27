Бизнес на удаленке: как не потерять темп

Вторая проблема: один из основных страхов предпринимателей, которые еще не вели бизнес в дистанционном режиме, – менеджмент. Руководители опасаются, что не смогут контролировать свою команду и эффективность сотрудников снизится. Эти опасения не беспочвенны: для качественной работы команды надо правильно выстраивать коммуникации, грамотно ставить задачи, следить за их выполнением, давать детальную и понятную обратную связь. Корпоративная культура и ценности в удаленном формате могут иметь еще большее значение, потому что нет привычного офиса, единого пространства для всех членов команды. Но общее пространство реально построить онлайн.