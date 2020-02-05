Конституционный суд рассмотрит дело об исчезнувшей справке о доходах
Конституционный суд проверит положения антикоррупционного законодательства, позволяющие увольнять за утрату доверия чиновников, не предоставивших при поступлении на службу сведения об имуществе и доходах. Суд принял к рассмотрению жалобу бывшего сотрудника мурманского подразделения Росприроднадзора Игоря Котяша, который оспаривает соответствующие положения законов о госслужбе и о противодействии коррупции. Об этом сообщается на сайте Конституционного суда.
В сентябре 2017 г., как следует из материалов Мурманского областного суда, Котяш был принят на работу в качестве главного специалиста – эксперта отдела государственного экологического надзора. А в июне 2018 г. – уволен по представлению Генеральной прокуратуры на основании ст. 13.1 закона о противодействии коррупции с формулировкой «в связи с утратой доверия». Одним из оснований для увольнения послужили результаты внутренней служебной проверки, в ходе которой выяснилось, что Котяш при поступлении на службу не предоставил сведения о своих доходах, а также о доходах членов семьи. Инспектор с таким решением не согласился и обжаловал увольнение в суде, однако Первомайский районный суд Мурманска счел увольнение законным.
Адвокат Елена Петрова, представляющая заявителя в Конституционном суде, говорит, что на самом деле справку при поступлении на работу Котяш предоставил. Однако во время проверки этого документа в кадровой службе подразделения Росприроднадзора не оказалось. «Доказать мы это никак не можем, но без такой справки его просто не взяли бы на работу, это обязательное требование при приеме», – объясняет она. В то же время законодательство о госслужбе просто не предусматривает такого основания для увольнения, как отсутствие справки о доходах, поданной при поступлении на госслужбу. Там говорится исключительно об отсутствии декларации, поданной именно государственным гражданским служащим, уже проходящим службу, поясняет адвокат. Между тем, находясь на госслужбе, все сведения о доходах клиент Петровой неукоснительно сдавал, однако был уволен по коррупционной статье за действия, которые он совершил, не будучи на госслужбе. Такая практика нарушает право заявителя на труд, нормы антикоррупционного закона не должны применяться в этой ситуации.
Заместитель гендиректора «Трансперенси интернешнл – Р» Илья Шуманов говорит, что отсутствие декларации – безусловный повод для увольнения чиновника, не важно – по какой причине, и других дисциплинарных мер на такой случай закон просто не предусматривает. Однако Шуманов никогда не сталкивался с ситуацией, когда увольняли за неподачу декларации при поступлении на госслужбу. Тогда не очень понятно, каким образом человек мог попасть на госслужбу, не сдав сведения о доходах и имуществе, ведь без этого документа на такую работу просто не принимают. В любом случае вопросы должны были возникнуть не только к нему самому, но и к кадровой службе, добавляет эксперт.