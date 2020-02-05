Конституционный суд рассмотрит дело об исчезнувшей справке о доходах

Адвокат Елена Петрова, представляющая заявителя в Конституционном суде, говорит, что на самом деле справку при поступлении на работу Котяш предоставил. Однако во время проверки этого документа в кадровой службе подразделения Росприроднадзора не оказалось. «Доказать мы это никак не можем, но без такой справки его просто не взяли бы на работу, это обязательное требование при приеме», – объясняет она. В то же время законодательство о госслужбе просто не предусматривает такого основания для увольнения, как отсутствие справки о доходах, поданной при поступлении на госслужбу. Там говорится исключительно об отсутствии декларации, поданной именно государственным гражданским служащим, уже проходящим службу, поясняет адвокат. Между тем, находясь на госслужбе, все сведения о доходах клиент Петровой неукоснительно сдавал, однако был уволен по коррупционной статье за действия, которые он совершил, не будучи на госслужбе. Такая практика нарушает право заявителя на труд, нормы антикоррупционного закона не должны применяться в этой ситуации.