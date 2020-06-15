В России выявили 8 246 новых заболевших коронавирусом

После Москвы больше всего заразившихся за сутки выявили в Московской области – 689, в Санкт-Петербурге – 252, в Свердловской области — 233, в Воронежской области — 220, в Нижегородской– 289, в Ханты-Манскийском АО – 184, в Челябинской области — 169, в Красноярском крае — 161, в Ростовской области — 160, в Ульяновской — 146, в Саратовской — 128, в Иркутской — 127, в Орловской — 122, в Новосибирской — 109, в Архангельской — 107, в Волгоградской и Самарской областях — по 106 новых случаев. В остальных регионах обнаружено менее 100 новых случаев болезни.