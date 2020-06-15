В России выявили 8 246 новых заболевших коронавирусом

В России выявили 8 246 новых заболевших коронавирусомОбщее число инфицированных превысило 537 000 человек
В России выявлено 8246 новых заболевших коронавирусом за последние сутки в 83 регионах, сообщил федеральный оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 537 210. За сутки в стране умерли 143 больных, всего с начала эпидемии от COVID-19 скончался 7 091 человек.
За прошедшие сутки полностью выздоровели 4 489 пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией. За все время эпидемии выздоровели 284 539 человек. Продолжают лечение 245 580. Большинство их них в Москве — 80 690.
Всего в Москве выявлено 207 264 случаев заражения, 1359 из них ‒ за последние сутки. За день в столице умерли 55 человек с COVID-19. За все время распространения болезни скончались 3 334.
После Москвы больше всего заразившихся за сутки выявили в Московской области – 689, в Санкт-Петербурге – 252, в Свердловской области — 233, в Воронежской области — 220, в Нижегородской– 289, в Ханты-Манскийском АО – 184, в Челябинской области — 169, в Красноярском крае — 161, в Ростовской области — 160, в Ульяновской — 146, в Саратовской — 128, в Иркутской — 127, в Орловской — 122, в Новосибирской — 109, в Архангельской — 107, в Волгоградской и Самарской областях — по 106 новых случаев. В остальных регионах обнаружено менее 100 новых случаев болезни.
По общему числу выявленных случаев заражения коронавирусом после Москвы продолжают лидировать Московская область (50 042), Санкт-Петербург (20 813), Нижегородская (14 204) и Свердловская (9558) области. В топ-10 регионов по числу заболевших также входят Ростовская область (7641), Красноярский край (6655), Дагестан (6652), а также Тульская (5436) и Калужская (5169) области, следует из данных стопкоронавирус.рф.
Коронавирус нового типа обнаружен более чем у 7,9 млн человек в 188 странах мира, более 433 000 больных скончались, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Более 2 млн больных отмечено в США. Следующей по общему числу заболевших идет Бразилия ‒ врачи выявили в стране более 867 000 случаев. На третьей строчке Россия.