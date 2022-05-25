Рособрнадзор сообщил о росте интереса школьников к сдаче ЕГЭ по информатике

Рособрнадзор сообщил о росте интереса школьников к сдаче ЕГЭ по информатикеОна вошла в тройку самых популярных экзаменов по выбору
В России 26 мая стартует основной период сдачи Единого госэкзамена (ЕГЭ). Принять в нем участие планирует 723 246 человек, из которых 645 170 – выпускники этого года. Основной тенденцией стал стремительный рост числа выпускников школ, выбравших информатику для ЕГЭ по выбору.
Это следует из аналитических данных Рособрнадзора. Представитель ведомства передал их «Ведомостям». Количество желающих сдать информатику в 2022 г. выросло более чем на 30 000 человек, составив 128 044. В 2021 г. таких выпускников было 95 198, в 2020 г. – 83 610. «Впервые информатика вошла в тройку предметов – лидеров для сдачи ЕГЭ по выбору», – сказал представитель Рособрнадзора.
Первое и второе место заняли обществознание (328 509) и биология (139 937). В прошлом году в тройку лидеров входили обществознание, биология и физика. В этом году физика оказалась на четвертом месте – ее планирует сдавать 122 324 человека.
«Информационные технологии в России, да и по всему миру, развиваются с невероятной скоростью, – пояснил собеседник рост интереса к предмету. – Это значит, что нужно все больше и больше IT-специалистов, которые будут и поддерживать это развитие, и стимулировать его». Глава ведомства Анзор Музаев 25 мая допустил, что через пару лет информатика может сместить многолетнего лидера первой тройки экзаменов по выбору – обществознание.
Информатика сейчас наилучший выбор для школьника, считает первый замдекана факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ Тамара Вознесенская. «Методы компьютерных наук могут применяться в разных областях – от физики и биологии до лингвистики и юриспруденции», – сказала «Ведомостям» Вознесенская.
«Выбор информатики открывает дорогу во все университеты на профильные программы по программированию, а это, на мой взгляд, гарантированный социальный лифт», – полагает директор Высшей школы программной инженерии МФТИ – «Яндекс» Алексей Малеев. Он отметил, что популярность информатики показывает и Всероссийская олимпиада школьников. По данным Минпросвещения, информатика на «Всеросах» 2022 г. также один из самых популярных предметов – в тройке лидеров.
Президент Владимир Путин 20 апреля на заседании набсовета АНО «Россия – страна возможностей» говорил, что задача страны – «создать максимально благоприятные условия для тех, кто работает в IT-сфере». 2 марта он подписал указы, позволяющие сотрудникам российских IT-компаний получать отсрочку от армии и оформлять льготную ипотеку.
«Информационные технологии и искусственный интеллект – это одни из главных направлений, которые будут определять прогресс страны, национальную безопасность», – заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию Олег Смолин (КПРФ). Здесь интересы выпускников и государства сходятся, уверен он.