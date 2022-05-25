Рособрнадзор сообщил о росте интереса школьников к сдаче ЕГЭ по информатике

«Информационные технологии в России, да и по всему миру, развиваются с невероятной скоростью, – пояснил собеседник рост интереса к предмету. – Это значит, что нужно все больше и больше IT-специалистов, которые будут и поддерживать это развитие, и стимулировать его». Глава ведомства Анзор Музаев 25 мая допустил, что через пару лет информатика может сместить многолетнего лидера первой тройки экзаменов по выбору – обществознание.