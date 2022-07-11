Учащимся колледжей позволят работать в школах и детсадах, а студентам вузов – в НИИ

Учащимся колледжей позволят работать в школах и детсадах, а студентам вузов – в НИИВ Госдуму будет внесен законопроект о трудоустройстве во время учебы
Студентам выпускных курсов педагогических колледжей могут разрешить работать в школах и детских садах. Соответствующие поправки в закон «Об образовании» разработали и намерены внести в Госдуму депутаты и сенаторы. Об этом рассказал «Ведомостям» первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга. Сейчас трудоустраиваться в образовательные организации могут только студенты выпускных курсов вузов.
Согласно законопроекту, право на занятие педагогической деятельностью, в том числе в рамках дополнительных общеобразовательных программ, учащиеся выпускных курсов колледжей получат при условии успешного прохождения ими промежуточной аттестации за два предшествующих года. «Практикоориентированный характер обучения в системе среднего профессионального педагогического образования позволяет обучающимся выпускных курсов [колледжей] успешно работать в образовательных организациях по профилю получаемого образования», – говорится в пояснительной записке. С ее текстом ознакомились «Ведомости».
«Трудоустройство обучающегося на последнем курсе колледжа решает многочисленные проблемы становления молодого специалиста», – считает Мажуга. По его мнению, работа помогает будущим выпускникам познакомиться с профессией и остаться в ней, повышает их конкурентоспособность на рынке труда и качество подготовки. Кроме того, это дает учащемуся колледжа возможность «закрепиться в коллективе», а также первый трудовой стаж. Депутат Мажуга считает, что работодателям выгодно будет нанимать учащихся для работы с детьми.
Также авторы законопроекта предлагают расширить возможности для трудоустройства студентов университетов – дать им право занимать учебно-вспомогательные должности в службах научного обслуживания университетов и научных организаций. То есть они смогут по задумке авторов законопроекта работать лаборантами, техниками, говорит Мажуга: «На встречах студенты поднимают вопрос, почему они не могут устраиваться на эти позиции». Работа лаборантами, по его словам, «позволит вовлекать молодые кадры в научно-исследовательскую деятельность».
Сейчас такие кадры «вынуждены искать возможность для трудоустройства преимущественно в сфере торговли и обслуживания», говорится в пояснительной записке к законопроекту. При этом «научные организации отмечают недостаток кадров для обеспечения научного и образовательного процессов, в частности по должностям учебно-вспомогательного персонала и работников сферы научного обслуживания».
Выпускники колледжей фактически уже «спасают ситуацию» с кадрами в детских садах, сообщил «Ведомостям» замдиректора Института образования ВШЭ Илья Коршунов: «Но если они смогут выходить на работу раньше, на последнем курсе обучения, например во время практики, то это повысит и качество подготовки, и мотивированность молодых людей». Те, кто совмещает учебу с работой, как правило, и учатся лучше, и после окончательного трудоустройства получают более высокую заработную плату, говорит эксперт.
«Ведомости» направили запросы в Минпросвещения и Минобрнауки.