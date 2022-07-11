Учащимся колледжей позволят работать в школах и детсадах, а студентам вузов – в НИИ

Выпускники колледжей фактически уже «спасают ситуацию» с кадрами в детских садах, сообщил «Ведомостям» замдиректора Института образования ВШЭ Илья Коршунов: «Но если они смогут выходить на работу раньше, на последнем курсе обучения, например во время практики, то это повысит и качество подготовки, и мотивированность молодых людей». Те, кто совмещает учебу с работой, как правило, и учатся лучше, и после окончательного трудоустройства получают более высокую заработную плату, говорит эксперт.