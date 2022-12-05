Суд приговорил основателя Petropavlovsk Масловского к 5,5 года колонии

Суд приговорил основателя Petropavlovsk Масловского к 5,5 года колонииОн признан виновным в особо крупном мошенничестве на сумму более 95 млн рублей
Басманный суд Москвы назначил наказание основателю и бывшему генеральному директору компании Petropavlovsk Павлу Масловскому в виде 5 лет и 6 месяцев в колонии общего режима, передает корреспондент «Ведомостей».
Суд признал Масловского виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Суд также удовлетворил гражданский иск, заявленный в рамках дела, от «Покровского рудника» на сумму 99 300 000. Защита бизнесмена обжалует приговор.
По версии следствия, в 2018 г. Масловский по завышенной стоимости обеспечил покупку одной из подконтрольных ему компаний офисного здания в Благовещенске у своего сына Алексея. По данным следствия, ущерб по делу составляет около 95 млн руб. Алексей Масловский (младший) также арестован в рамках уголовного дела, но заочно. Он объявлен в розыск.
Свою вину предприниматель не признал. Его защита в прениях настаивала на оправдательном приговоре.
В декабре 2020 г. Масловский был задержан. Как писал РБК, арест бизнесмена связан с письмом в ФСБ члена совета директоров Petropavlovsk Максима Харина, который представлял в совете интересы ЮГК.
Petropavlovsk одна из крупнейших российских золотодобытчиков. Промышленную отработку золоторудных месторождений ведет в Амурской области.
В феврале 2020 г. 22,4% в золотодобытчике приобрела компания «Южуралзолото» (ЮГК) Константина Струкова. В июне 2020 г. ЮГК и другие акционеры Petropavlovsk (фонды Slevin и Everest, компания Fortiana Holdings. – «Ведомости») инициировали смену совета директоров Petropavlovsk. В результате пост гендиректора и совет директоров компании покинул ее основатель. Менеджмент Petropavlovsk тогда заявлял, что результаты собрания акционеров были «срежиссированы».