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Суд приговорил основателя Petropavlovsk Масловского к 5,5 года колонии

Он признан виновным в особо крупном мошенничестве на сумму более 95 млн рублей
Яна Суринская
Артем Геодакян / ТАСС

Басманный суд Москвы назначил наказание основателю и бывшему генеральному директору компании Petropavlovsk Павлу Масловскому в виде 5 лет и 6 месяцев в колонии общего режима, передает корреспондент «Ведомостей».

Суд признал Масловского виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Суд также удовлетворил гражданский иск, заявленный в рамках дела, от «Покровского рудника» на сумму 99 300 000. Защита бизнесмена обжалует приговор.

По версии следствия, в 2018 г. Масловский по завышенной стоимости обеспечил покупку одной из подконтрольных ему компаний офисного здания в Благовещенске у своего сына Алексея. По данным следствия, ущерб по делу составляет около 95 млн руб. Алексей Масловский (младший) также арестован в рамках уголовного дела, но заочно. Он объявлен в розыск.

Свою вину предприниматель не признал. Его защита в прениях настаивала на оправдательном приговоре.

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В декабре 2020 г. Масловский был задержан. Как писал РБК, арест бизнесмена связан с письмом в ФСБ члена совета директоров Petropavlovsk Максима Харина, который представлял в совете интересы ЮГК.

Petropavlovsk одна из крупнейших российских золотодобытчиков. Промышленную отработку золоторудных месторождений ведет в Амурской области.

В феврале 2020 г. 22,4% в золотодобытчике приобрела компания «Южуралзолото» (ЮГК) Константина Струкова. В июне 2020 г. ЮГК и другие акционеры Petropavlovsk (фонды Slevin и Everest, компания Fortiana Holdings. – «Ведомости») инициировали смену совета директоров Petropavlovsk. В результате пост гендиректора и совет директоров компании покинул ее основатель. Менеджмент Petropavlovsk тогда заявлял, что результаты собрания акционеров были «срежиссированы».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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