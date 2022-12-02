Обвинение запросило 7,5 года колонии для основателя Petropavlovsk Масловского

По версии следствия, в 2018 г. Масловский по завышенной стоимости обеспечил покупку одной из подконтрольных ему компаний офисного здания в Благовещенске у своего сына Алексея. По данным следствия, ущерб по делу составляет около 95 млн руб. Алексей Масловский (младший) также арестован в рамках уголовного дела, но заочно. Он объявлен в розыск.