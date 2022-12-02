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Обвинение запросило 7,5 года колонии для основателя Petropavlovsk Масловского

Басманный суд Москвы огласит ему приговор 5 декабря
Яна Суринская
Максим Стулов / Ведомости

Государственный обвинитель в ходе судебных прений попросил суд назначить основателю и бывшему генеральному директору компании Petropavlovsk Павлу Масловскому наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщили в пресс-службе Басманного суда. Кроме того, прокурор просит назначить ему штраф в размере 1 млн руб.

Масловский обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2018 г. Масловский по завышенной стоимости обеспечил покупку одной из подконтрольных ему компаний офисного здания в Благовещенске у своего сына Алексея. По данным следствия, ущерб по делу составляет около 95 млн руб. Алексей Масловский (младший) также арестован в рамках уголовного дела, но заочно. Он объявлен в розыск.

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Свою вину предприниматель не признает. Его защита в прениях настаивала на оправдательном приговоре.

В декабре 2020 г. Масловский был задержан. Как писал РБК, арест бизнесмена произошел из-за письма в ФСБ члена совета директоров Petropavlovsk Максима Харина, который представлял в совете интересы ЮГК.

Petropavlovsk одна из крупнейших российских золотодобытчиков. Промышленную отработку золоторудных месторождений ведет в Амурской области.

В феврале 2020 г. 22,4% в золотодобытчике приобрела компания «Южуралзолото» (ЮГК) Константина Струкова. В июне 2020 г. ЮГК и другие акционеры Petropavlovsk (фонды Slevin и Everest, компания Fortiana Holdings. – «Ведомости») инициировали смену совета директоров Petropavlovsk. В результате пост гендиректора и совет директоров компании покинул ее основатель. Менеджмент Petropavlovsk тогда заявлял, что результаты собрания акционеров были «срежиссированы».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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