Аудитор нашел у Petropavlovsk подозрительные сделки на $300 млн

Проведению проверки предшествовал корпоративный конфликт в Petropavlovsk. В феврале 2020 г. 22,4% в золотодобытчике приобрела компания «Южуралзолото» (ЮГК) Константина Струкова. Сейчас она владеет 29,2% компании. В июне 2020 г. ЮГК и другие акционеры Petropavlovsk (фонды Slevin и Everest, компания Fortiana Holdings – «Ведомости») инициировали смену совета директоров Petropavlovsk. В результате пост гендиректора и совет директоров компании покинул ее основатель Павел Масловский. Менеджмент Petropavlovsk тогда заявлял, что результаты собрания акционеров были «срежиссированы». В декабре 2020 г. Масловский был арестован по подозрению в растрате в особо крупном размере. Арест произошел после письма в ФСБ члена совета директоров Petropavlovsk Максима Харина, писал РБК. Харин представлял в совете интересы ЮГК.