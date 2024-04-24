/ Общество

Генпрокурор Краснов выступил перед Советом Федерации

Он заявил о росте числа терактов в 3,5 раза и призвал усилить работу с мигрантами
Полина Худякова
Максим Стулов / Ведомости

Генеральный прокурор России Игорь Краснов 24 апреля выступил с ежегодным докладом в Совете Федерации о состоянии законности и правопорядка и рассказал о мерах по их укреплению. Он привел статистику по совершенным в стране за прошлый год терактам, высказался о неотвратимости наказания мигрантов за преступления и предложил дать отсрочку от призыва выпускникам, которые идут работать в ОПК.

Терактов стало больше

По данным Краснова, число терактов в 2023 г. выросло почти в 3,5 раза, было зарегистрировано почти 2500 таких преступлений. Большую часть терактов, как отметил генпрокурор, совершили участники украинских радикальных организаций и их приверженцы, а также противники российской спецоперации на Украине.

Масштаб теракта в «Крокус сити холле», который произошел в марте этого года, показал необходимость пересмотреть нормы закона о безопасности на подобных объектах, отметил Краснов. 

«Сегодня вне зависимости от форм собственности требуется установление единых требований к антитеррористической защищенности и паспортам категорируемых объектов. Кроме того, следует ужесточить административную ответственность вплоть до приостановления деятельности за несвоевременное их обновление», – добавил генпрокурор.

Краснов в ходе выступления в Совете Федерации также призвал ужесточить наказание за незаконную выдачу ВНЖ мигрантам. Он заявил о необходимости обеспечить неотвратимость наказания за совершенные иностранцами преступления и усилить профилактику противоправного поведения мигрантов.

«Более жесткие меры необходимы и в отношении должностных лиц, которые вопреки закону выдают мигрантам патенты, виды на жительство, сертификаты на знание языка. Соответствующие поручение я дал прокурорам на коллегии», – сказал Краснов.

Генеральный прокурор предложил также предусмотреть выделение средств для подготовки выпускников-специалистов, которые будут работать на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК), и дать им отсрочку от призыва в армию. Чтобы ликвидировать кадровый голод, как пояснил Краснов, необходимо научить молодежь востребованным специальностям.

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Алексей Орлов / Ведомости

Виновных в разрушительном паводке накажут

Генпрокурор высказался на заседании СФ и о последствиях паводка, который затронул ряд регионов России. Виновные в масштабном ущербе будут привлечены к ответственности, заявил он.

«Первоочередной и общей задачей сейчас является оказание помощи пострадавшим и ликвидация негативных последствий. В дальнейшем мы обязательно добьемся привлечения к ответственности всех виновных», – подчеркнул он. 

По словам генпрокурора, в 2023 г. при проверке выяснилось, что пятая часть от 1000 автоматизированных комплексов и постов гидрологической сети не работала, средства измерения расхода воды при прогнозировании паводка также не использовались. В январе 2023 г. Генпрокуратура призвала главу Минприроды и руководителя Росгидромета устранить нарушения, но принятые меры оказались неэффективными и недостаточными, добавил Краснов.

Сенаторы ранее рекомендовали Генпрокуратуре продолжить осуществление надзора за исполнением законодательства, регулирующего сферу оборонно-промышленного комплекса (ОПК), добиваться соблюдения прав и соцгарантий военнослужащих, в том числе участников спецоперации, а также членов их семей, уделить особое внимание обеспечению законности в сфере ценообразования на социально значимые продовольственные товары и др.

Краснов в ходе выступления перед СФ в прошлом году заявил, что зафиксированный уровень преступности в 2022 г. стал минимальным за последние 10 лет. При этом он отмечал рост рисков диверсий и терактов в России.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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