Генпрокурор Краснов выступил перед Советом Федерации

Генеральный прокурор России Игорь Краснов 24 апреля выступил с ежегодным докладом в Совете Федерации о состоянии законности и правопорядка и рассказал о мерах по их укреплению. Он привел статистику по совершенным в стране за прошлый год терактам, высказался о неотвратимости наказания мигрантов за преступления и предложил дать отсрочку от призыва выпускникам, которые идут работать в ОПК.