Краснов пообещал привлечь к ответу виновных в ущербе от паводка
Виновные в масштабном ущербе от паводка будут привлечены к ответственности. Об этом заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на пленарном заседании Совета Федерации.
«Первоочередной и общей задачей сейчас является оказание помощи пострадавшим и ликвидация негативных последствий. В дальнейшем мы обязательно добьемся привлечения к ответственности всех виновных», – подчеркнул он.
По словам генпрокурора, в 2023 г. при проверке выяснилось, что пятая часть от 1000 автоматизированных комплексов и постов гидрологической сети не работала, средства измерения расхода воды при прогнозировании паводка также не использовались. В январе 2023 г. Генпрокуратура призвала главу Минприроды и руководителя Росгидромета устранить нарушения, но принятые меры оказались неэффективными и недостаточными, добавил Краснов.
В результате произошло глобальное затопление территорий нескольких регионов, пострадали десятки тысяч людей. Ущерб от паводка, нанесенный экономике, еще предстоит оценить, отметил генпрокурор. Краснов ранее доложил о ситуации президенту РФ Владимир Путину.
Весной 2024 г. паводки затронули несколько регионов России, больше всего пострадали Курганская, Оренбургская и Тюменская области. По словам главы МЧС Александра Куренкова, к подтоплению привели промерзание почвы, большое количество снега, резкое потепление и большое количество осадков.
Ущерб от паводков пока неизвестен. Власти Оренбургской области предварительно оценили его для региона в более чем 40 млрд руб.