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Краснов пообещал привлечь к ответу виновных в ущербе от паводка

Ведомости

Виновные в масштабном ущербе от паводка будут привлечены к ответственности. Об этом заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на пленарном заседании Совета Федерации.

«Первоочередной и общей задачей сейчас является оказание помощи пострадавшим и ликвидация негативных последствий. В дальнейшем мы обязательно добьемся привлечения к ответственности всех виновных», – подчеркнул он.

По словам генпрокурора, в 2023 г. при проверке выяснилось, что пятая часть от 1000 автоматизированных комплексов и постов гидрологической сети не работала, средства измерения расхода воды при прогнозировании паводка также не использовались. В январе 2023 г. Генпрокуратура призвала главу Минприроды и руководителя Росгидромета устранить нарушения, но принятые меры оказались неэффективными и недостаточными, добавил Краснов.

В результате произошло глобальное затопление территорий нескольких регионов, пострадали десятки тысяч людей. Ущерб от паводка, нанесенный экономике, еще предстоит оценить, отметил генпрокурор. Краснов ранее доложил о ситуации президенту РФ Владимир Путину.

Весной 2024 г. паводки затронули несколько регионов России, больше всего пострадали Курганская, Оренбургская и Тюменская области. По словам главы МЧС Александра Куренкова, к подтоплению привели промерзание почвы, большое количество снега, резкое потепление и большое количество осадков.

Ущерб от паводков пока неизвестен. Власти Оренбургской области предварительно оценили его для региона в более чем 40 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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