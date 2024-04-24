Краснов пообещал привлечь к ответу виновных в ущербе от паводка

По словам генпрокурора, в 2023 г. при проверке выяснилось, что пятая часть от 1000 автоматизированных комплексов и постов гидрологической сети не работала, средства измерения расхода воды при прогнозировании паводка также не использовались. В январе 2023 г. Генпрокуратура призвала главу Минприроды и руководителя Росгидромета устранить нарушения, но принятые меры оказались неэффективными и недостаточными, добавил Краснов.