Прокуратура запросила 13 лет колонии бывшему замглавы Минцифры Паршину

Прокуратура запросила 13 лет колонии бывшему замглавы Минцифры ПаршинуЕго обвиняют получении взятки в 3,75 млн рублей от бизнесмена Моносова
Государственный обвинитель в ходе прений сторон потребовала приговорить экс-замглавы Министерства цифрового развития Максима Паршина к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, передает корреспондент «Ведомостей». Его обвиняют в получении взятки в 3,75 млн руб. от гендиректора и совладельца «БФТ-холдинга» Александра Моносова.
Прокурор отметил, что вина Паршина в процессе была полностью доказана.
«Считаю, что исправление подсудимого возможно только в условиях изоляции от общества. Прошу назначить наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 315 млн руб.», – сказал прокурор. Для второго фигуранта государственный обвинитель запросил наказание чуть мягче – в виде 12 лет колонии и штрафа на 500 млн руб. После стороны гособвинения в прениях выступят адвокаты, а подсудимым предоставят последнее слово. Тогда суд сможет удалиться в совещательную комнату для вынесения приговора.
Судебный процесс в Хамовническом суде Москвы длится с августа 2024 г. На скамье подсудимых вместе с Паршиным находится и предполагаемый взяткодатель – Моносов. Последний в процессе настаивал, что перепутал папку с документами о проблемах в IT-отрасли с наличкой, которую приготовил для покупки жене браслета Cartier. Версии Моносова о перепутанных папках прокурор не поверил. Он назвал ее «легендой, которую защита подгоняла под доказательства».
О задержании Паршина стало известно в июле 2023 г. Ему предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК), а Моносову инкриминируется дача взятки (ч. 5 ст. 291 УК). По версии следствия, Паршин получил деньги от Моносова за содействие в выделении гранта Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ). В 2022 г. Паршин курировал Российский фонд развития ИТ, распределявший госсубсидии на разработку отечественного ПО, утверждали следователи. Тогда же он обеспечил победу компаниям Моносова, которые получили гранты на более чем 450 млн руб., а его доля в виде взяток могла составить вплоть до 31,5 млн руб.
Изначально Паршину и Моносову избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, но позднее прокуратура добилась в апелляционной инстанции их перевода в СИЗО. В июле 2024 г. Моносов был освобожден под подписку о невыезде, Паршин по-прежнему остается под стражей.
В суде Моносов рассказал, что знаком с Паршиным более десяти лет – с работы в Минэкономразвития. После назначения Паршина замглавы Минцифры они часто общались по вопросам развития российского ПО. Он подтвердил, что 12 июля 2023 г. встретился с Паршиным в ресторане «Воронеж», чтобы передать документы по проекту создания отечественного аналога GitHub. Но, по его словам, он перепутал папки и вместо документов отдал ту, в которой было 3,75 млн руб., писал «Коммерсантъ».
Паршин занимал должность замминистра цифрового развития с 2018 г. по июль 2023 г. До этого он был директором департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития. В Минцифры он курировал одно из ключевых направлений по импортозамещению софта, координировал деятельность РФРИТ, отвечающего за выбор приоритетных проектов и выдачу им грантов. 20 июля 2023 г. исполнение обязанностей Паршина взял на себя другой замминистра цифрового развития Андрей Заренин.