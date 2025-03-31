Прокуратура запросила 13 лет колонии бывшему замглавы Минцифры Паршину

В суде Моносов рассказал, что знаком с Паршиным более десяти лет – с работы в Минэкономразвития. После назначения Паршина замглавы Минцифры они часто общались по вопросам развития российского ПО. Он подтвердил, что 12 июля 2023 г. встретился с Паршиным в ресторане «Воронеж», чтобы передать документы по проекту создания отечественного аналога GitHub. Но, по его словам, он перепутал папки и вместо документов отдал ту, в которой было 3,75 млн руб., писал «Коммерсантъ».