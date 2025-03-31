За приготовление еды на Вечном огне появится уголовная ответственность

Сама статья 243.4 УК и без предлагаемых изменений, и с ними содержит неопределенность в понимании «особо» чувствительных объектов, поскольку государственная власть фактически защищает себя, используя термин «Отечество и его интересы», хотя формально статья относится к преступлениям против общественной нравственности, считает руководитель уголовной практики Key Consulting Group Владислав Радов. Во-вторых, пояснил эксперт, как показывает история права, интересы Отечества периодически изменяются, что влечет процесс реабилитации незаконно осужденных лиц за те или иные действия – и, самое главное, наоборот: есть лица, которые из ложно понятых интересов Отечества могут защищать его, но впоследствии их действия будут признаны не отвечающими интересам Отечества. Наконец, добавил Радов, сам законопроект являет собой очередную попытку бороться УК с социальной реакцией на государственную политику, поскольку в уничтожении или повреждении можно усмотреть признаки опасности, тогда как осквернение остается крайне широким понятием, не имеющим правовых границ.