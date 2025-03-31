За приготовление еды на Вечном огне появится уголовная ответственность

За приготовление еды на Вечном огне появится уголовная ответственностьМинюст предложил расширить статью о повреждении памятников понятием «осквернение»
Министерство юстиции предложило установить уголовную ответственность за осквернение памятников и объектов, посвященных дням воинской славы России.
Поправки предлагается внести в ст. 243 Уголовного кодекса. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила эту инициативу для внесения в Госдуму, рассказали «Ведомостям» два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме.
Сейчас статья 243.4 УК РФ называется «Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России». Авторы инициативы хотят расширить эту формулировку до «Уничтожение, или повреждение, или осквернение <...>».
До 2020 г. уголовная ответственность за осквернение сооружения, посвященного борьбе с фашизмом или жертвам фашизма, охватывалась п. «б» ч. 2 ст. 244 УК, но указанные объекты преступного посягательства были из нее исключены, напомнил председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев. «В настоящее время действие ст. 243.4 УК РФ распространяется только на случаи уничтожения и повреждения таких объектов, а следовательно, не охватывает действия, не направленные на причинение имущественного ущерба, но носящие оскверняющий характер, например приготовление пищи на Вечном огне», – сказал он.
Внесение изменений в ст. 244 УК, по мнению Минюста, привело к тому, что в законодательстве отсутствует ответственность за осквернение предметов, не являющихся символами воинской славы России и объектами захоронения. Анализ судебной практики показывает, что действия осужденных по п. «б» ч. 2 ст. 244 кодекса (до принятия изменений) имели чаще оскверняющий характер (нанесение надписей и рисунков на памятные сооружения, приготовление пищи на Вечном огне) и не были направлены на причинение имущественного ущерба, говорится в пояснительной записке к проекту.
Количество зарегистрированных преступлений, предусмотренных ст. 243 УК, с момента ее вступления в силу (с 7 апреля 2020 г.) и по первое полугодие 2024 г. составляет 216, из которых в 2020 г. – 3, в 2021 г. – 21, в 2022 г. – 121, в 2023 г. – 44, в первом полугодии 2024 г. – 27. При этом с февраля 2022 г. на территории России зафиксировано более 370 резонансных фактов осквернения воинских захоронений и иных объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, которые не получили должной уголовно-правовой оценки.
Схожие правоотношения, регламентируемые в рамках ч. 3 ст. 354 УК («Реабилитация нацизма»), предусматривают ответственность за осквернение символов воинской славы, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное публично.
В случае принятия поправок можно ожидать всплеск уголовных дел, которые будут отличаться широким резонансом и повышенным вниманием со стороны государства, говорит адвокат, партнер консалтинговой компании «Братья Яблоковы» Артем Яблоков. Он обратил внимание на то, что нередко субъектами тематических правонарушений и преступлений являются несовершеннолетние лица. «Несовершеннолетний попадает под влияние более старших лиц и даже не сознает, что такое памятник, отчего он установлен именно здесь и для чего», – заметил он.
Сама статья 243.4 УК и без предлагаемых изменений, и с ними содержит неопределенность в понимании «особо» чувствительных объектов, поскольку государственная власть фактически защищает себя, используя термин «Отечество и его интересы», хотя формально статья относится к преступлениям против общественной нравственности, считает руководитель уголовной практики Key Consulting Group Владислав Радов. Во-вторых, пояснил эксперт, как показывает история права, интересы Отечества периодически изменяются, что влечет процесс реабилитации незаконно осужденных лиц за те или иные действия – и, самое главное, наоборот: есть лица, которые из ложно понятых интересов Отечества могут защищать его, но впоследствии их действия будут признаны не отвечающими интересам Отечества. Наконец, добавил Радов, сам законопроект являет собой очередную попытку бороться УК с социальной реакцией на государственную политику, поскольку в уничтожении или повреждении можно усмотреть признаки опасности, тогда как осквернение остается крайне широким понятием, не имеющим правовых границ.
По мнению адвоката Дмитрия Аграновского, внесение поправок вполне логично, несмотря на то что отчасти есть схожая норма, но не совпадающая на 100%. Статья 243.4 УК действительно получается «немного недоделанная». «Мы встречаем в СМИ новости о том, что памятники не повреждают, не уничтожают, но совершают действия, которые для любого простого обывателя явно выглядят как осквернение: на Вечном огне – шашлыки, например, жарят», – сказал он. «Кто там, извините, плюнул, кто там как-то сфотографировался в непринужденном виде – по сути, памятник остался в порядке, но это явно должно каким-то образом наказываться», – резюмировал он.