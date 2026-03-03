Больные муковисцидозом отмечают перебои в поставках льготных лекарств

По словам председателя правления общественной организации Московской области «Помощь больным муковисцидозом» Ольги Алекиной, дети до 19 лет, которым таргетная терапия подходит (т. е. у них нет редких мутаций. – «Ведомости»), получают ее в полном объеме. Выпускники «Круга добра» также обычно обеспечиваются регионами, но остальным взрослым таргетные препараты зачастую не назначают вовсе. В таком случае пациенты получают только базисную терапию, уточнила Алекина. Она также подчеркнула, что в последние два года задерживаются закупки таргетных препаратов для детей. Пациенты могут оставаться без терапии несколько недель, хотя прерывать такое лечение нельзя, добавила эксперт.