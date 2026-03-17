Регионы смогут передать функции по выплате пособий Соцфонду с 2027 года

Регионы смогут передать функции по выплате пособий Соцфонду с 2027 годаЭто сделает меры поддержки более адресными и оптимизирует расходы субъектов, считают эксперты
Регионы смогут передавать территориальным органам Фонда пенсионного и социального страхования функции по выплате пособий и субсидий, которые предусмотрены нормативно-правовыми актами субъектов. Изменения вошли в законопроект Министерства труда и социальной защиты, его одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме.
Поправки вносятся в два закона: об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ и о Фонде пенсионного и социального страхования. Для предоставления поддержки Соцфонд должен будет заключить соглашение с высшими исполнительными органами регионов.
Передача функций будет возможна при соблюдении обязательных условий. В регионе должен быть принят нормативно-правовой акт, допускающий передачу, а в региональном бюджете – средства на расходы. Срок предоставления поддержки регионом должен составлять не менее трех лет, а информационные системы субъекта РФ необходимо интегрировать с государственной информационной системой (ГИС) «Единая централизованная платформа в социальной сфере».
Финансовое бремя полностью сохраняется за регионом: средства будут перечисляться в бюджет фонда в виде субвенций, что формально не снимает с субъекта РФ конституционной обязанности по социальной защите населения, но меняет исполнителя, пояснил «Ведомостям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. По его словам, специализированные центры фонда станут едиными точками принятия решений. Казенные учреждения позволят формировать собственную инфраструктуру для обслуживания процессов, добавил он.
Среди мер поддержки, которые сможет взять на себя Соцфонд, в пояснительной записке к законопроекту перечислены ежемесячная выплата гражданам из категории «Дети войны», компенсация детям погибших участников Великой Отечественной войны расходов на проезд к месту гибели и захоронения родителей, меры соцподдержки граждан, имеющих звание «Ветеран труда», региональный маткапитал.
Законопроект также предлагает создать на базе территориальных органов Соцфонда специализированные центры. Их цель состоит в том, чтобы объединить административные процедуры при предоставлении государственных услуг. Такие центры будут назначать, пересчитывать и выплачивать пенсии, пособия и осуществлять другие меры соцподдержки, а также рассматривать обращения населения. Кроме того, центры возьмут на себя взаимодействие с органами и организациями, в распоряжении которых есть сведения, необходимые для назначения выплат, отмечено в пояснительной записке.
По примеру пенсии
Поправки в законодательство также наделяют Соцфонд правом создавать подведомственные казенные учреждения. Предполагается, что они займутся административно-хозяйственной деятельностью, а также администрированием автоматизированных информсистем фонда. Изменения, касающиеся создания специализированных центров и казенных учреждений, вступят в силу со дня официального опубликования документа, а положения о передаче выплат Соцфонду – с 1 января 2027 г.
С учетом опыта Соцфонда по предоставлению различных соцвыплат и использования специализированной ГИС предлагаемые изменения помогут упростить процедуру обращения граждан за предоставлением мер соцзащиты и обеспечить оперативное информирование об условиях, способах, формах и порядке их предоставления, говорит советник Федеральной палаты адвокатов РФ Ольга Власова. По ее словам, это позволит создать условия для дальнейшего назначения большинства мер социальной защиты в беззаявительном порядке (автоматическое получение госуслуг и выплат без подачи документов на основе данных из государственных информсистем. – «Ведомости»).
По словам Власовой, сейчас многие меры соцзащиты предоставляются в заявительном порядке. Граждане в силу низкой информированности не знают о мерах соцзащиты, которые им полагаются по закону. Помимо этого они не предполагают, что для получения мер соцподдержки им необходимо самостоятельно обратиться в тот или иной орган с соответствующим заявлением, отметила она.
Поправки Минтруда в законодательство – результат длительной работы по созданию единого социального казначейства, говорит профессор Финансового университета Александр Сафонов. По его словам, смысл этой работы заключается в том, чтобы попытаться объединить все социальные выплаты для оптимизации расходов – сделать их более адресными и предоставлять поддержку в первую очередь тем, кто наименее обеспечен.
Субъекты РФ, которые будут заключать соглашения с Соцфондом, могут получить выгоды от сокращения количества социальных работников, считает Сафонов. Он напомнил, что не во всех регионах есть расходные статьи на дополнительную поддержку. Переход на формат, предложенный Минтрудом, зависит от заинтересованности субъектов и необходимости в них такой работы, отметил эксперт. Те регионы, у которых достаточно своих ресурсов и профицитные бюджеты, вряд ли будут двигаться в сторону Соцфонда, полагает он. По мнению Сафонова, нововведения выглядят как механизм экономии бюджетных средств.
«Ведомости» направили запрос в правительство с просьбой официально подтвердить одобрение поправок. «Ведомости» также обратились в Минтруд и Соцфонд, попросив оценить, какое количество субъектов потенциально могут воспользоваться нововведениями.