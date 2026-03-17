Регионы смогут передать функции по выплате пособий Соцфонду с 2027 года

Субъекты РФ, которые будут заключать соглашения с Соцфондом, могут получить выгоды от сокращения количества социальных работников, считает Сафонов. Он напомнил, что не во всех регионах есть расходные статьи на дополнительную поддержку. Переход на формат, предложенный Минтрудом, зависит от заинтересованности субъектов и необходимости в них такой работы, отметил эксперт. Те регионы, у которых достаточно своих ресурсов и профицитные бюджеты, вряд ли будут двигаться в сторону Соцфонда, полагает он. По мнению Сафонова, нововведения выглядят как механизм экономии бюджетных средств.