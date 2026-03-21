Что происходит с лесами мира и России: инфографика

Что происходит с лесами мира и России: инфографикаТемпы их сокращения существенно замедлились, но не везде
21 марта во всем мире отмечается Международный день лесов, провозглашенный Генассамблеей ООН в 2012 г. Цель этой инициативы – повысить осведомленность людей о важности зеленых насаждений, а также содействовать их защите и расширению в разных странах. По сравнению с пиковой потерей в 1980-е темпы сокращения лесных массивов резко замедлились, а в ряде государств, включая Россию, их площадь даже растет.
Для чего нужны леса
Леса имеют огромное экологическое, социальное и экономическое значение для человечества. Они снабжают планету кислородом, поглощают CO2 и другие вредные вещества, помогают регулировать температуру и сохраняют водные ресурсы, смягчая риски и последствия засух, опустынивания, эрозии почв, оползней и наводнений. Кроме того, от лесов прямо зависят около 80% всех наземных видов животных и столько же видов растений.
Разумеется, леса по-прежнему играют критически важную роль как источник древесины. Так, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в среднем почти треть всех зеленых насаждений на Земле используется для производства древесной и недревесной лесной продукции. Еще 15,5% лесов предназначены для многоцелевого использования, которое часто включает и производство. Почти половина общемировой площади массивов, отведенных для этой цели, расположена в Европе, в России этот показатель, по данным ФАО, составляет около 56%.
Где растут леса
Общая площадь лесов на Земле составляет примерно 4,14 млрд га – это треть поверхности суши всей планеты и больше, чем территория трех крупнейших стран мира (России, Канады и США) вместе взятых. Наиболее значительная доля всех лесов (45%) находится в тропиках. Еще 28% произрастают в бореальном поясе, 17% – в умеренном и 10% – в субтроприческом.
Свыше половины (54%) всех лесов сосредоточено всего в пяти странах: России (20% от общей площади), Бразилии (12%), Канаде (9%), США (7%) и Китае (5%). Если к этой пятерке добавить еще Австралию, Демократическую Республику Конго, Перу, Индию и Индонезию, то на их долю придется почти 66% всех лесов Земли.
В среднем по странам мира площадь лесов составляет 32,4% (медиана – 31,4%) от их общей площади земель, подсчитали «Ведомости» на основе последних доступных данных ФАО. Странам-лидерами по лесистости (по 91,4%) являются Габон (на западном побережье Африки) и Суринам (на восточном побережье Южной Америке).
В Европе самые зеленые страны – Финляндия (74%) и Швеция (69%), а в Азии – Япония (68%). В России леса, по данным ФАО, занимают почти 51% территории.
Как меняется площадь лесов
По некоторым оценкам, за последние 10 000 лет человек вырубил в общей сложности около 40% всех лесов (2,6 млрд га). Примерно половина этого объема была утрачена в период с 8000 г. до н. э. по 1900 г., а вторая половина – на протяжении XX в. Пик потерь пришелся на 80-е, когда ежегодная убыль лесов составляла примерно 151 млн га. Тем не менее в последующие десятилетия темпы сокращения лесов значительно замедлились. Так, за последние 35 лет общая площадь лесов во всем мире уменьшилась на 4,7% (с 4,3 до 4,14 млрд га).
В разбивке по регионам ФАО видно, что сокращение лесов происходит неравномерно. Например, сильнее всего уменьшилась их площадь в Южной Америке (на 17,5%) и Африке (на 15%), в то время как в Азии она выросла на 8,3%, в Европе – на 4,1%, а в Северной Америке – на 0,6%.
Темпы чистого сокращения площади лесов в мире снизились с 10,7 млн га в год в 1990–2000 гг. до 3,68 млн га в год в 2000–2015 гг. Это произошло благодаря значительному увеличению массивов в Канаде, Китае, России и США. Однако в 2015-2025 гг., на фоне замедления темпов расширения зеленых насаждений, площадь лесов вновь начала уменьшаться более быстрыми темпами – по 4,12 млн га в год.
Темпы обезлесения в тропиках, где сосредоточена большая часть лесов планеты, сократились с 15,9 млн га/год в 1990-е до 9,4 млн га/год в 2015-2025 гг., тогда как в умеренном поясе они, наоборот, немного ускорились – с 0,54 млн га/год до 0,62 млн га/год.
За последние 35 лет страны мира в среднем увеличили площадь лесов на своих территориях на 3%. При этом медиана этого показателя равна нулю. Лидерами по наращиванию площади лесов стали Исландия (+243%), Бахрейн (219%), Уругвай (+135%), Кувейт (+82%) и Ирландия (+80%).
Среди стран, сильнее прочих сокративших площади лесов, – государства Африки: Буркина-Фасо (-61%), Бенин и Кот-д`Ивуар (по -55%), Гамбия (-49%) и Уганда (-48%). Россия, по данным ФАО, увеличила лесной массив с 1990 г. на 2,6%, Канада – на 2,2%, США – на 2,1%, а Китай – на 44,5%. Из пятерки крупнейших по площади лесов стран лишь Бразилия сократила их объем, но сразу на 21,4%.
За последнее десятилетие наибольшие ежегодные темпы прироста площади лесов демонстрирует Китай – показатель составляет 0,8% в год. На втором месте – Франция (+0,56%), а на третьем – Турция (+0,53%). Сильнее всего сокращались в этот период лесные массивы в Камбодже (-3,3% в год), Парагвае (-1,3%) и Танзании (-1%).
Леса в России
По последним данным ФАО, площадь лесов России составляет 832,6 млн га. Федеральное агентство лесного хозяйства РФ (Рослесхоз), в свою очередь, оценивало эти земли на начало 2025 г. более чем в 894 млн га, а общую площадь земель лесного фонда – в 1,1 млрд га.
Почти четверть лесного фонда занимают нелесные земли – к ним относятся как площади, необходимые для освоения лесов (просеки, дороги), так и неудобные для использования территории (болота, каменистые россыпи).
Самые распространенные породы деревьев – лиственница (35,6% от общей площади земель покрытых лесной растительностью), береза (15,6%), сосна (15,3%) и ель (10%).
Лесистость России, по данным Рослесхоза, составляет 46,4% – несколько меньше показателя, рассчитываемого ФАО (50,8%). Наибольшую долю от общей площади занимают леса в Иркутской области (82,2%), Приморском крае (77,9%), Костромской области (73,2%), Республике Коми (72,7%) и Пермском крае (71,4%). Свыше 22% всех лесных земель России расположены в Якутии, еще 13,6% – в Красноярском крае, а 7,4% – в Иркутской области.
С 2010 г. заметнее всего лесные земли расширились в Липецкой (на 14,7%), Воронежской (2,7%) и Новосибирской (2,5%) областях. Ощутимые других потеряли массивы в Дагестане (на 36%), Калмыкии (14%) и Подмосковье (5%).
Якутия, несмотря на самые обширные лесные массивы, обеспечивает менее 1% общероссийской заготовки древесины. Лидируют по производству этого сырья Иркутская область (14,2% от общих заготовок), Красноярский край (9,5%) и Вологодская область (7,8%). При этом эксплуатационные леса охватывают почти 52% земель лесного фонда страны.
По данным Рослесхоза за 2024 г., совокупная площадь лесных пожаров в России составила 7,1 млн га – это около 0,6% от всех земель лесного фонда. Большая часть пораженной огнем площади приходится на Якутию (38,1%), Забайкальский край (28,4%) и Амурскую область (17,3%).