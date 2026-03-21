Что происходит с лесами мира и России: инфографика

По некоторым оценкам, за последние 10 000 лет человек вырубил в общей сложности около 40% всех лесов (2,6 млрд га). Примерно половина этого объема была утрачена в период с 8000 г. до н. э. по 1900 г., а вторая половина – на протяжении XX в. Пик потерь пришелся на 80-е, когда ежегодная убыль лесов составляла примерно 151 млн га. Тем не менее в последующие десятилетия темпы сокращения лесов значительно замедлились. Так, за последние 35 лет общая площадь лесов во всем мире уменьшилась на 4,7% (с 4,3 до 4,14 млрд га).