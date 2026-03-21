Вышел за трафарет: кто такой Бэнкси и как его раскрыли

Вышел за трафарет: кто такой Бэнкси и как его раскрылиЛичность художника, вероятно, только повысит стоимость его работ
Расследование британского информагентства Reuters не только подтвердило имя самого влиятельного уличного художника, но и раскрыло, как ему удавалось все эти годы оставаться неуловимым. Бэнкси – это Робин Ганнингем, уроженец Бристоля, ему слегка за пятьдесят. Reuters нашло неопровержимое доказательство – рукописное признание в правонарушении, датированное 2000 г., под которым еще начинающий художник тогда собственноручно поставил подпись «Робин Ганнингем». По мнению участников арт-рынка, опрошенных The Wall Street Journal, раскрытие личности граффитиста может повысить стоимость его работ, если он сохранит независимость и продолжит создавать стрит-арт на злобу дня. Что еще известно о Бэнкси – в справке «Ведомостей».
Граффитист из соборной школы
Робин Ганнингем родился в 1973 г. Мальчик учился в Бристольской соборной школе и с детства проявлял тягу к творчеству, получая награды за школьные рисунки. В архивах издания «Кафедральный вестник» сохранилось немало упоминаний о будущем художнике – в том числе комикс, нарисованный им примерно в 11 лет. «Вестник» отмечал актерские и спортивные таланты юноши, рассказывая, как тот «ярко проявил себя» в школьном спектакле и заслужил похвалу за «зрелищные спасения» на позиции вратаря хоккейной команды.
Одно из первых мест, где уроженец Бристоля оставил след, стал необычный отель Carlton Arms в Нью-Йорке, который предоставлял право бесплатного проживания в обмен на оформление номеров. В 1997 г. на его сайте появилось упоминание о том, что комнату там разрисовал художник по имени Robin Banks («Грабитель банков»). Позже псевдоним сократился до привычного Banksy.
Провокационный художник
Бэнкси получил известность в начале 2000‑х благодаря провокационным граффити на улицах Бристоля и Лондона, которые он создавал в трафаретной технике. Его работы отличались остросоциальной тематикой и едкой сатирой – например, изображения детей, играющих с бомбами, или полицейских с собачьими мордами. Фотографии рисунков быстро распространялись в интернете и СМИ. Постепенно к граффитисту пришла международная известность, цены на отдельные его произведения на арт‑аукционах стали достигать сотен тысяч фунтов.
Среди самых известных работ Бэнкси – граффити «Метатель цветов», отсылающее к палестино-израильскому конфликту (появилось в 2003 г. на гараже в Вифлееме), картина «Парламент обезьян» (2009), показывающая палату общин Великобритании, заполненную шимпанзе, а также авторская копия граффити «Девочка с воздушным шаром», которая частично самоуничтожилась во время аукциона Sotheby’s в 2018 г. Впоследствии картина была переименована в «Любовь в мусорной корзине» и перепродана за рекордные $25 млн.
Анонимный бренд
Все это время провокационный художник сохранял анонимность. Первая волна интереса к его персоне поднялась в 2008 г. после расследования The Mail on Sunday, в котором газета впервые назвала имя Робин Ганнингем. Правда, эта информация не нашла официального подтверждения: менеджер художника ее отрицал, а сам Бэнкси продолжал хранить молчание.
Как выяснилось, в действительности граффитист пошел на беспрецедентный шаг и сменил имя. Согласно документам, полученным Reuters, он стал Дэвидом Джонсом – это одно из самых распространенных имен в Великобритании (например, в 2017 г. в стране проживало около 6000 Дэвидов Джонсов). Это позволило Бэнкси исчезнуть из виду.
Анонимность была не просто прихотью художника, а прагматичным инструментом. Как рассказал его бывший менеджер Стив Лазаридес, изначально она помогала скрываться от полиции в Бристоле, где создателей граффити ждало суровое наказание. Позже анонимность стала неотъемлемой частью бренда, позволяя художнику высказывать свое мнение так, как он хочет.
Расследование Reuters, которое началось с поиска свидетелей появления граффити Бэнкси в украинском селе Горенка, привело к обнаружению судебных документов 2000 г. В них детально описан арест художника за порчу рекламного щита Marc Jacobs в Нью-Йорке. В собственноручном признании Ганнингем тогда оставил свое настоящее имя и подпись, что стало ключом к разгадке его личности спустя четверть века.
Ошибочные личности
На протяжении многих лет главными кандидатами на роль загадочного художника были два человека, чьи имена фигурировали в прессе и расследованиях. Первый – британский музыкант Роберт Дель Ная, один из основателей группы Massive Attack и «пионер граффити», известный под псевдонимом 3D. Расследование Reuters подтвердило, что именно он помогал Бэнкси на Украине, но сам им не является. В 2012 г. Бэнкси заявил, что «скопировал 3D-эффект у Massive Attack», и что Роберт Дель Ная «действительно умеет рисовать».
Второй – французский уличный художник Тьерри Гетта, он же Mr Brainwash. Долгое время ходили слухи, что он может быть настоящим Бэнкси, поскольку Гетта снялся в документальном фильме «Выход через сувенирную лавку». Режиссером фильма считают самого Бэнкси и теория о том, что он сам мог появиться на экране, долго грела душу поклонников.