Вышел за трафарет: кто такой Бэнкси и как его раскрыли

Расследование британского информагентства Reuters не только подтвердило имя самого влиятельного уличного художника, но и раскрыло, как ему удавалось все эти годы оставаться неуловимым. Бэнкси – это Робин Ганнингем, уроженец Бристоля, ему слегка за пятьдесят. Reuters нашло неопровержимое доказательство – рукописное признание в правонарушении, датированное 2000 г., под которым еще начинающий художник тогда собственноручно поставил подпись «Робин Ганнингем». По мнению участников арт-рынка, опрошенных The Wall Street Journal, раскрытие личности граффитиста может повысить стоимость его работ, если он сохранит независимость и продолжит создавать стрит-арт на злобу дня. Что еще известно о Бэнкси – в справке «Ведомостей».