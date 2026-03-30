В АП отметили важность сохранения темпов телефонных соцопросов

Социологический мониторинг в регионах проводится ежеквартально тремя независимыми друг от друга компаниями, которые используют для исследования три разных метода (face-to-face, уличный и телефонный опросы. – «Ведомости»), поделился Демин. Социологи сталкиваются с проблемой достижимости респондентов и их искренности, рассказал он. На это влияет не только общая усталость от телефонных опросов, но и новые правила маркировки звонков. Государство, принимая их, исходило из логики борьбы с мошенниками и не подразумевало удара по социологической сфере, отметил Демин. «Это новая реальность, в которой мы вынуждены жить. Ключевой момент, который хочу подчеркнуть, – для нас критически значимо, чтобы телефонники (телефонные опросы. – «Ведомости») сохранились», – говорит Демин.