В АП отметили важность сохранения темпов телефонных соцопросов

В АП отметили важность сохранения темпов телефонных соцопросовОни начали замедляться после введения обязательной маркировки звонков, говорят эксперты
Для государства критически важно, чтобы в социологических опросах работали те методы, которые определяют оценку эффективности органов региональной власти. Об этом на Грушинской конференции 27 марта заявил референт управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Андрей Демин. К этим методам относятся face-to-face (личный) опрос по месту жительства, уличный и телефонный опросы.
Демин рассказал о методике проведения социологического мониторинга администрации президента (АП) в регионах. Он остановился на 21 показателе оценки эффективности деятельности губернаторов и исполнительных органов регионов. Из них всего пять показателей социологические, но именно они, по его словам, определяют «половину веса оценки работы власти». К этим показателям относятся доверие к власти, удовлетворенность участников спецоперации условиями для реабилитации, переобучения и трудоустройства, удовлетворенность граждан условиями для занятий физкультурой и спортом, а также доля людей, вовлеченных в добровольчество, и условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности.
Доверие к власти формируется из трех разделов: доверие к президенту, к высшим должностным лицам субъектов и к управленческим командам. Последний пункт – «самая сложная история», говорит Демин, поскольку он предусматривает 18 направлений оценки, которые раскладываются на еще большее количество вопросов. Среди этих направлений – оценка качества и доступности образования, медпомощи, готовности завести детей, качества интернета, доступности жилья, состояния дорог, ЖКХ.
Социологический мониторинг в регионах проводится ежеквартально тремя независимыми друг от друга компаниями, которые используют для исследования три разных метода (face-to-face, уличный и телефонный опросы. – «Ведомости»), поделился Демин. Социологи сталкиваются с проблемой достижимости респондентов и их искренности, рассказал он. На это влияет не только общая усталость от телефонных опросов, но и новые правила маркировки звонков. Государство, принимая их, исходило из логики борьбы с мошенниками и не подразумевало удара по социологической сфере, отметил Демин. «Это новая реальность, в которой мы вынуждены жить. Ключевой момент, который хочу подчеркнуть, – для нас критически значимо, чтобы телефонники (телефонные опросы. – «Ведомости») сохранились», – говорит Демин.
Новые правила маркировки звонков
Худшее, что могут сделать регионы, когда проводят опросы самостоятельно, – рисовать «очень красивые цифры», также заявил Демин. По его словам, заниматься погоней за высокими показателями нет никакого смысла. АП в своих соцопросах не дотягивается до муниципального разреза, сообщил он.
Телефонные опросы начали замедляться: они перестают быть единственным методом исследования, при этом чаще используются онлайн-панели (база данных респондентов, которые дали согласие на регулярное участие в исследованиях, опросах и маркетинговых тестах. – «Ведомости»), рассказала заместитель директора по социальным исследованиям АЦ ВЦИОМ Наталья Даудрих. В комбинировании методов исследования важно максимально сближать период сбора данных – оптимально начинать с онлайна, а затем переходить к телефонному или очному опросу, отметила она. Онлайн-панель открывает возможность перехода в оптимальный канал взаимодействия для целевых групп и снижает усталость от опросов, но для проведения важно поддерживать интерес участников опроса и качество самой панели.
При комбинировании методов нужно учитывать, что каналы коммуникации очень разные: онлайн допускает визуальный ряд, телефон его полностью исключает, сказал «Ведомостям» директор Фонда социальных исследований Владимир Звоновский. Помимо этого важно помнить о разной доступности респондентов по телефону и в онлайне. «Разная доступность – это разная вероятность попасть в выборку», – пояснил он. Кроме того, сам профиль респондентов будет отличаться, и эти отличия будут меняться во времени. По мнению Звоновского, в комбинировании методов проблем пока что больше, чем решений.
Количественные методы исследований в ближайшее время будут переживать серьезный кризис, а метод онлайн-панелей и качественные исследования усилят свои позиции, считает политолог Александр Немцев. Он также напомнил, что тема качественной социологии внедрена и используется по линии АНО «Диалог регионы», которая собирает проблематику субъектов. Во многих регионах есть и свои социологические центры, но в большинстве случаев их опросы носят имитационный характер, добавил эксперт.