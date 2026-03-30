Главная / Общество /

В АП отметили важность сохранения темпов телефонных соцопросов

Они начали замедляться после введения обязательной маркировки звонков, говорят эксперты
Екатерина Дорофеева
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Для государства критически важно, чтобы в социологических опросах работали те методы, которые определяют оценку эффективности органов региональной власти. Об этом на Грушинской конференции 27 марта заявил референт управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Андрей Демин. К этим методам относятся face-to-face (личный) опрос по месту жительства, уличный и телефонный опросы.

Демин рассказал о методике проведения социологического мониторинга администрации президента (АП) в регионах. Он остановился на 21 показателе оценки эффективности деятельности губернаторов и исполнительных органов регионов. Из них всего пять показателей социологические, но именно они, по его словам, определяют «половину веса оценки работы власти». К этим показателям относятся доверие к власти, удовлетворенность участников спецоперации условиями для реабилитации, переобучения и трудоустройства, удовлетворенность граждан условиями для занятий физкультурой и спортом, а также доля людей, вовлеченных в добровольчество, и условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности.

Доверие к власти формируется из трех разделов: доверие к президенту, к высшим должностным лицам субъектов и к управленческим командам. Последний пункт – «самая сложная история», говорит Демин, поскольку он предусматривает 18 направлений оценки, которые раскладываются на еще большее количество вопросов. Среди этих направлений – оценка качества и доступности образования, медпомощи, готовности завести детей, качества интернета, доступности жилья, состояния дорог, ЖКХ.

Социологический мониторинг в регионах проводится ежеквартально тремя независимыми друг от друга компаниями, которые используют для исследования три разных метода (face-to-face, уличный и телефонный опросы. – «Ведомости»), поделился Демин. Социологи сталкиваются с проблемой достижимости респондентов и их искренности, рассказал он. На это влияет не только общая усталость от телефонных опросов, но и новые правила маркировки звонков. Государство, принимая их, исходило из логики борьбы с мошенниками и не подразумевало удара по социологической сфере, отметил Демин. «Это новая реальность, в которой мы вынуждены жить. Ключевой момент, который хочу подчеркнуть, – для нас критически значимо, чтобы телефонники (телефонные опросы. – «Ведомости») сохранились», – говорит Демин.

Новые правила маркировки звонков

С 1 сентября 2025 г. вступили в силу новые правила маркировки звонков. Теперь при вызове абоненту должна передаваться информация о компании или индивидуальном предпринимателе, которые звонят: полное или сокращенное наименование и категория вызова (например, «банк» или «доставка»). Эта услуга предоставляется колл-центрам на платной основе, в том числе тем, которые занимаются социологическими опросами.

Худшее, что могут сделать регионы, когда проводят опросы самостоятельно, – рисовать «очень красивые цифры», также заявил Демин. По его словам, заниматься погоней за высокими показателями нет никакого смысла. АП в своих соцопросах не дотягивается до муниципального разреза, сообщил он.

Телефонные опросы начали замедляться: они перестают быть единственным методом исследования, при этом чаще используются онлайн-панели (база данных респондентов, которые дали согласие на регулярное участие в исследованиях, опросах и маркетинговых тестах. – «Ведомости»), рассказала заместитель директора по социальным исследованиям АЦ ВЦИОМ Наталья Даудрих. В комбинировании методов исследования важно максимально сближать период сбора данных – оптимально начинать с онлайна, а затем переходить к телефонному или очному опросу, отметила она. Онлайн-панель открывает возможность перехода в оптимальный канал взаимодействия для целевых групп и снижает усталость от опросов, но для проведения важно поддерживать интерес участников опроса и качество самой панели.

1,3 млрд руб.

составил объем рынка госзакупок социологических исследований в 2025 г. с учетом начальных максимальных цен контрактов, поделилась подсчетами своей компании генеральный директор «Эс ай эс» Анна Ферштейн. При учете только фиксированных цен контрактов (по итогам торгов) объем рынка достиг 1,2 млрд руб. Всего в прошлом году было размещено и проведено 363 закупки. В их общей структуре выделялись региональные заказчики – 75%. На муниципальных пришлось лишь 13%, на федеральных – 9%, на компании – 3%.

При комбинировании методов нужно учитывать, что каналы коммуникации очень разные: онлайн допускает визуальный ряд, телефон его полностью исключает, сказал «Ведомостям» директор Фонда социальных исследований Владимир Звоновский. Помимо этого важно помнить о разной доступности респондентов по телефону и в онлайне. «Разная доступность – это разная вероятность попасть в выборку», – пояснил он. Кроме того, сам профиль респондентов будет отличаться, и эти отличия будут меняться во времени. По мнению Звоновского, в комбинировании методов проблем пока что больше, чем решений.

Количественные методы исследований в ближайшее время будут переживать серьезный кризис, а метод онлайн-панелей и качественные исследования усилят свои позиции, считает политолог Александр Немцев. Он также напомнил, что тема качественной социологии внедрена и используется по линии АНО «Диалог регионы», которая собирает проблематику субъектов. Во многих регионах есть и свои социологические центры, но в большинстве случаев их опросы носят имитационный характер, добавил эксперт.

