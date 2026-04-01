Контрактник пытался оспорить в Конституционном суде указ о частичной мобилизации

Контрактник пытался оспорить в Конституционном суде указ о частичной мобилизацииВоенный не смог получить единовременную выплату после перезаключения договора на службу
Конституционный суд (КС) отказался рассмотреть жалобу военнослужащего Егора Кошикова, оспорившего указ об объявлении частичной мобилизации. Суд определил, что в его полномочия не входит проверять необоснованность лишения категории военнослужащих права на единовременную денежную выплату, предусмотренную указом.
«Ведомости» ознакомились с определением КС. Из него следует, что Кошиков с января 2011 г. непрерывно проходит военную службу по контракту. В январе 2023 г. с ним был заключен очередной контракт о прохождении военной службы сроком на три года.
Заявитель впоследствии подал рапорт командиру воинской части для получения единовременной денежной выплаты, предусмотренной указом президента от 2 ноября 2022 г. № 787. Но получил отказ. Севастопольский гарнизонный военный суд в мае 2024 г. признал этот отказ законным, как и последующие судебные инстанции.
Суды указали, что данная выплата производится заключившим контракт о прохождении военной службы лицам, которые на день объявления частичной мобилизации либо не являлись военнослужащими, либо являлись таковыми, но проходили военную службу по призыву. А заявитель на момент объявления частичной мобилизации уже проходил военную службу по контракту. Верховный суд в мае 2025 г. отказал в передаче кассационной жалобы Кошикова для рассмотрения.
Тогда Кошиков решил обратиться в КС и оспорить сам указ. По его мнению, он противоречит Конституции, поскольку лишает граждан, проходивших военную службу по контракту на момент объявления частичной мобилизации, права на получение выплаты при заключении нового контракта о прохождении военной службы после 21 сентября 2022 г.
Кошиков выражал несогласие с тем, как определяется в правоприменительной практике круг лиц, обладающих правом на получение выплаты, имеющей специальный целевой характер, и ставит перед КС вопрос об обоснованности отнесения тех или иных лиц к числу получателей названной выплаты, объясняет суд. Но разрешение этого вопроса, а равно и проверка соответствия оспариваемой нормы закону «О статусе военнослужащих» не входят в компетенцию КС, говорится в определении суда.
Назначение любых выплат возлагает на государство обязанность по обеспечению баланса частных и публичных интересов, напоминает военный юрист Александр Передрук. По его словам, реализуя политику в области обеспечения обороны страны и безопасности государства, органы власти располагают достаточно широкой свободой усмотрения и вправе выбирать способы и инструменты правового регулирования, необходимые для решения приоритетных задач, к которым относится необходимость поддержания уровня комплектования Вооруженных сил.
КС в определении подчеркивает, что единовременная денежная выплата, предусмотренная указом, имеет специальный целевой характер – эта выплата по своей сути является стимулирующей, направленной на увеличение числа граждан, которые не являются профессиональными военнослужащими, но готовы ими стать, т. е. заключить контракт, обратил внимание Передрук. Несогласие заявителя с дифференцированным подходом и обоснованностью отнесения тех или иных лиц к числу получателей выплаты не относится к предмету компетенции КС, подтвердил эксперт.
Проблема жалобы действительно распространенная: небольшие временные промежутки в таких ситуациях фактически определяют размер материального поощрения. Этот пробел еще предстоит устранить, говорит руководитель Центра конституционного правосудия Иван Брикульский. КС должен был оценить эту проблему с позиции равенства, считает он.
С КС можно согласиться в одном: это действительно не его компетенция, говорит эксперт. Но не потому, что «заявитель выражает несогласие», а потому, что иначе суду нужно было бы давать оценку финансово-экономическим вопросам, а именно – бюджетным расходам, замечает эксперт.