Магомедсалам Магомедов выделил три основы единства народов России

Магомедсалам Магомедов выделил три основы единства народов РоссииИзмерения уровня гражданской идентичности недостаточно, нужно анализировать его многослойность, считает чиновник АП
Единство народов России базируется на трех равнозначных основаниях. Это ценностный фундамент, сохранение языков и общий исторический опыт, прежде всего опыт совместного преодоления трудностей. Об этом говорится в статье заместителя руководителя администрации президента России, бывшего президента Дагестана Магомедсалама Магомедова, с которой ознакомились «Ведомости».
К принципу «единства в многообразии», который был впервые озвучен в программной статье президента Владимира Путина «Россия: национальный вопрос», добавляется обозначение России как страны-цивилизации. Похожая ситуация складывается в полиэтничных и многоконфессиональных странах, таких как Индия и Китай. Категория «нация» и «цивилизация» в них приняты и усиливают друг друга, говорится в статье Магомедова.
Угрозы единству
По его словам, единство – ресурс, требующий постоянной защиты.
Магомедов приводит данные социологического опроса общества «Знание», согласно которым 63% граждан считают разжигание межнациональной розни в интернете основной угрозой. 56% обеспокоены искажением истории, а 55% – конфликтами на религиозной почве и публичным неуважением к традициям. Кроме того, по данным Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН), в 2025 г. зафиксировано более 38 000 деструктивных инфоповодов, из них 24 000 так или иначе касались межнациональных отношений.
Для предупреждения подобных проявлений создана государственная информационная система мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций, а также ситуационный центр ФАДН России, напоминает Магомедов. Способ защиты известен: в нем важны скорость реакции, фактура (реальные документы, видеоматериалы, свидетельства), уважительный тон и юридическая точность. Если реакция быстрая и спокойная, конфликт не получает второго дыхания, а провокаторы остаются без аудитории, пишет он.
Современные угрозы в сфере межнациональных отношений проявляются прежде всего в информационном пространстве, отмечает Магомедов. По его словам, одно локальное происшествие при отсутствии оперативного официального разъяснения способно вызвать цепную реакцию недоверия и напряженности. Поэтому в новой Стратегии государственной национальной политики до 2036 г. особое место занимает совершенствование государственной системы мониторинга, способной в режиме реального времени фиксировать, проверять и нейтрализовывать информационные вбросы, а также формировать грамотную, своевременную коммуникацию с обществом.
Другие меры
Кроме того, есть необходимость комплексного изучения факторов, влияющих на восприятие этнокультурного многообразия и оценку риска национальных конфликтов, сообщает Магомедов. Ученые (автор их не называет) подчеркивают: сегодня недостаточно измерять только уровень гражданской идентичности. Необходимо системно анализировать многослойность идентичностей современного человека и понимать, как они взаимодействуют между собой. Особое место отводится исследованию государствообразующего русского народа и его объединяющей роли, уточняет он.
~ 3000
Регион при этом становится не только исполнителем, но и ключевым элементом национальной системы раннего предупреждения рисков. Его ответственность за информационное сопровождение и профилактику конфликтов возрастает многократно, отмечает Магомедов.
Единство – это не отсутствие различий, а способность жить с ними без страха и вражды, уверен Магомедов. Государство создает механизмы, стратегии и программы, но окончательный результат определяется тем, как люди разговаривают друг с другом, реагируют на провокации и воспитывают детей.
Материал опубликован в первом за 2026 г. номере «Блокнота гражданского просвещения». Журнал выпускается близким к Кремлю Экспертным институтом социальных исследований и обществом «Знание».