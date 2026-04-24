Минюст внес в реестр иноагентов режиссера Юрия Мамина

Минюст внес в реестр иноагентов режиссера Юрия МаминаВ список добавили также режиссера Юрия Теплякова
Минюст внес в реестр иноагентов российских режиссеров Юрия Мамина и Юрия Теплякова, следует из материалов ведомства.
По данным Минюста, оба режиссера распространяли недостоверные сведения о решениях и политике российских властей, а также выступали против спецоперации. Они проживают за пределами РФ. Уточняется, что Мамин также был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ. Со стороны Теплякова ведомство зафиксировало призывы к нарушению территориальной целостности России.
В обновленном перечне также значится активистка Наталья Гоголева. Минюст считает, что она распространяла материалы иностранных агентов и организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. Кроме того, Гоголева публиковала недостоверную информацию о решениях госорганов и проводимой ими политике.
Статус иноагента был присвоен проекту «Слова вне себя». Как отмечает Минюст, в рамках этого проекта распространялись недостоверные сведения о решениях, которые принимают органы публичной власти РФ. Его авторы также выступали против спецоперации на Украине и участвовали в распространении сообщений нежелательных организаций. По данным ведомства, проект оказывает информационную поддержку иноагентам, а его владелец – иностранная компания.
Проект «Антиимперский блок народов» оказался в списке иноагентов, так как распространял публикации лиц в этом статусе и организаций, деятельность которых признана нежелательной в России. Он в том числе делился недостоверной информацией о принимаемых органами публичной власти страны решениях и выступал против спецоперации. В материалах Минюста подчеркивается, что проект призывал к нарушению территориальной целостности России.
Общества с ограниченной ответственностью «Яшма» и «Торговые инвестиции» были внесены в реестр иноагентов, так как были учреждены бывшим главой Плесского городского поселения Алексеем Шевцовым. По данным Минюста РФ, «речь идет о выполнении указанным лицом требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр». Мера направлена на повышение информационной прозрачности деятельности организаций, уточняется в публикации.
10 апреля Минюст России включил в реестр иностранных агентов внука писателя Алексея Толстого Ивана Толстого, а также общественных активистов Лилию Вежеватову, Ризвана Кубакаева, Василия Матенова, Романа Удота и проект «Татар Шурасы» («Совет татар мира»).