Минюст внес в реестр иноагентов режиссера Юрия Мамина

Проект «Антиимперский блок народов» оказался в списке иноагентов, так как распространял публикации лиц в этом статусе и организаций, деятельность которых признана нежелательной в России. Он в том числе делился недостоверной информацией о принимаемых органами публичной власти страны решениях и выступал против спецоперации. В материалах Минюста подчеркивается, что проект призывал к нарушению территориальной целостности России.