«Нигде не принимали»: как лечили чернобыльцев и эвакуировали окрестности АЭС

«В 1991 г. режиссером BBC Эдвардом Бриффой был снят телефильм о людях, работающих внутри "Саркофага" ("Укрытия"). В этом фильме есть такой эпизод. За ужином сидят несколько членов курчатовской экспедиции и беседуют о том, что… спецодежды не хватает, часто нет даже носков… Фильм с успехом прошел по телевидению Англии, Франции, Германии, США. Несколько раз его повторяли… На мое имя пришла из Шотландии бандероль, очень большая и подозрительно легкая… Один пакет, внутри другой и наконец... 10 пар прекрасных, связанных вручную, шерстяных носков… [Супруги] из далекой Шотландии писали, что они посмотрели фильм, он им очень понравился. Из фильма стало понятно, что курчатовцы, работая в очень нелегких условиях, не имеют самых необходимых вещей. К сожалению, супруги люди небогатые – пенсионеры. Мэри (жена) прирабатывает вязкой... и связала нам носки, потому, что в России, где так холодно, они просто необходимы… На очередном нашем совещании я... сказал: "Отныне в Научном отделе вводится высший орден за профессионализм в работе – пара носков... из Шотландии"» (из книги главы лаборатории по изучению проблем Чернобыля Курчатовского института Александра Борового «Мой Чернобыль»).