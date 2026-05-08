Минюст признал иноагентом Эпштейна

Минюст признал иноагентом ЭпштейнаВ реестр также включили еще четырех человек и один новостной ресурс
Минюст России включил в реестр иностранных агентов философа и культуролога Михаила Эпштейна. Об этом сообщается в заявлении министерства.
В список также внесли политика Антона Михальчука, активиста из Тулы Евгения Малюгина, биолога Игоря Ефимова, блогера Андрея Агапова и новостной ресурс Cyprus Daily News.
По данным министерства, все новые фигуранты принимали участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов и организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.
Малюгин, Михальчук, Эпштейн и Cyprus Daily News распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике, а также об избирательной системе страны, утверждает Минюст.
Агапов призывал к нарушению территориальной целостности РФ, отождествлял страну с террористической организацией, осуществлял пропаганду ЛГБТ
Ефимов принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов и организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ, говорится на сайте министерства. Ефимов тоже сейчас проживает за границей.
Cyprus Daily News в свою очередь принадлежит лицу, которое живет не в РФ и «сотрудничает с иностранным агентом».
17 апреля Минюст признал иноагентами экс-сопредседателя «Голоса» Андрея Бузина, активистку и ученую из Бурятии Марию Вьюшкову, химика Александра Кабанова, активистов Дмитрия Семенова и Александра Колоскова.