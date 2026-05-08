Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
MGNT2 511+0,38%CNY Бирж.10,925-0,23%IMOEX2 597,8-0,67%RTSI1 101,49-0,24%RGBI119,28-0,12%RGBITR779,93-0,08%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Минюст признал иноагентом Эпштейна

В реестр также включили еще четырех человек и один новостной ресурс
Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Минюст России включил в реестр иностранных агентов философа и культуролога Михаила Эпштейна. Об этом сообщается в заявлении министерства.

В список также внесли политика Антона Михальчука, активиста из Тулы Евгения Малюгина, биолога Игоря Ефимова, блогера Андрея Агапова и новостной ресурс Cyprus Daily News.

По данным министерства, все новые фигуранты принимали участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов и организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

Кара-Мурзу переобъявили в розыск в России

Общество

Малюгин, Михальчук, Эпштейн и Cyprus Daily News распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике, а также об избирательной системе страны, утверждает Минюст.

Агапов призывал к нарушению территориальной целостности РФ, отождествлял страну с террористической организацией, осуществлял пропаганду ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Кроме того, он содействовал сбору денежных средств для вооруженных сил Украины, отмечает ведомство. Сейчас Агапов проживает за пределами России.

Ефимов принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов и организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ, говорится на сайте министерства. Ефимов тоже сейчас проживает за границей.

Cyprus Daily News в свою очередь принадлежит лицу, которое живет не в РФ и «сотрудничает с иностранным агентом».

17 апреля Минюст признал иноагентами экс-сопредседателя «Голоса» Андрея Бузина, активистку и ученую из Бурятии Марию Вьюшкову, химика Александра Кабанова, активистов Дмитрия Семенова и Александра Колоскова.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её