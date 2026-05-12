Главная / Общество /

Что известно о нападении подростка в школе в Краснодарском крае

Ранены двое детей
Инна Шульгина
Алексей Орлов / Ведомости
Ученик девятого класса открыл стрельбу из пневматического оружия в школе в Гулькевичском районе Кубани. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, ранены двое школьников. 16-летний нападавший, по данным краевого управления Следственного комитета (СК), задержан.

«Ведомости» собрали все, что известно о происшествии.

По информации прокуратуры Гулькевичского района, стрельба произошла в школе №1 им. М.И. Короткова. По предварительным данным регионального СК, подросток стрелял в сторону учеников младших классов, после чего скрылся. Медики оценивают состояние пострадавших учеников как удовлетворительное. Дети получили легкие травмы: синяки и ушибы, пишет ТАСС. Краевой минздрав направил психологов для оказания помощи ученикам и родителям.

Случаи нападений на российские учебные заведения

Кондратьев сообщил о проверке в отношении руководства школы и охранной организации. В муниципалитет направлена комиссия министерства образования региона.

Согласно сведениям краевого СК, в Гулькевичах в отношении нападавшего подростка возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). С нападавшим проводятся следственные действия. Следствие устанавливает полную картину случившегося, а также причины и условия, которые поспособствовали преступлению. Будут также оценены действия (бездействия) лиц, ответственных за обеспечение безопасности в школе.

Прокурор Гулькевичского района Владимир Хлынов находится на месте инцидента, где координирует работу спецслужб. Прокуратура района организовала проверку антитеррористического законодательства. По ее результатам, при наличии обстоятельств, будут приняты меры реагирования.

По данным ТАСС, стрелявший девятиклассник воспитывается в неполной семье. Подросток не состоит на профилактических учетах. Агентству также известно, что юноша купил пневматический пистолет на маркетплейсе при помощи матери.

Shot пишет со ссылкой на очевидцев, что юноша не сдал устную часть пробного экзамена. Парня поймали на улице, когда он пытался сбежать. Telegram-канал Baza сообщает со ссылкой на школьников, что недавно девятиклассник пережил смерть отца.

В начале мая ТАСС со ссылкой на правительственный документ писал, что власти России разработают механизм для оперативного ограничения распространения в прессе и соцсетях материалов с описанием вооруженных нападений на образовательные учреждения, а также сцен насилия и жестокости с участием детей. Задача включена в план профилактики негативных социальных явлений в детской и молодежной среде.

