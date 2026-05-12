Что известно о нападении подростка в школе в Краснодарском крае

Что известно о нападении подростка в школе в Краснодарском краеРанены двое детей
Ученик девятого класса открыл стрельбу из пневматического оружия в школе в Гулькевичском районе Кубани. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, ранены двое школьников. 16-летний нападавший, по данным краевого управления Следственного комитета (СК), задержан.
«Ведомости» собрали все, что известно о происшествии.
По информации прокуратуры Гулькевичского района, стрельба произошла в школе №1 им. М.И. Короткова. По предварительным данным регионального СК, подросток стрелял в сторону учеников младших классов, после чего скрылся. Медики оценивают состояние пострадавших учеников как удовлетворительное. Дети получили легкие травмы: синяки и ушибы, пишет ТАСС. Краевой минздрав направил психологов для оказания помощи ученикам и родителям.
Кондратьев сообщил о проверке в отношении руководства школы и охранной организации. В муниципалитет направлена комиссия министерства образования региона.
Согласно сведениям краевого СК, в Гулькевичах в отношении нападавшего подростка возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). С нападавшим проводятся следственные действия. Следствие устанавливает полную картину случившегося, а также причины и условия, которые поспособствовали преступлению. Будут также оценены действия (бездействия) лиц, ответственных за обеспечение безопасности в школе.
Прокурор Гулькевичского района Владимир Хлынов находится на месте инцидента, где координирует работу спецслужб. Прокуратура района организовала проверку антитеррористического законодательства. По ее результатам, при наличии обстоятельств, будут приняты меры реагирования.
В начале мая ТАСС со ссылкой на правительственный документ писал, что власти России разработают механизм для оперативного ограничения распространения в прессе и соцсетях материалов с описанием вооруженных нападений на образовательные учреждения, а также сцен насилия и жестокости с участием детей. Задача включена в план профилактики негативных социальных явлений в детской и молодежной среде.