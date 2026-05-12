Что известно о нападении подростка в школе в Краснодарском крае

В начале мая ТАСС со ссылкой на правительственный документ писал, что власти России разработают механизм для оперативного ограничения распространения в прессе и соцсетях материалов с описанием вооруженных нападений на образовательные учреждения, а также сцен насилия и жестокости с участием детей. Задача включена в план профилактики негативных социальных явлений в детской и молодежной среде.