Девятиклассник открыл стрельбу из пневматического оружия в кубанской школе
Девятиклассник пронес пневматическое оружие в школу в Гулькевичском районе Кубани и открыл стрельбу. Пострадали двое учеников, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.
Медики оказали всю необходимую помощь раненым школьникам. Они оценивают состояние учеников как удовлетворительное. Краевой минздрав направил психологов для оказания соответствующей помощи учащимся школы и родителям.
Кондратьев рассказал, что сейчас проводится проверка в отношении руководства школы и охранной организации. По его словам, в муниципалитет уже направлена комиссия министерства образования региона.
