Девятиклассник открыл стрельбу из пневматического оружия в кубанской школе

Девятиклассник пронес пневматическое оружие в школу в Гулькевичском районе Кубани и открыл стрельбу. Пострадали двое учеников, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Медики оказали всю необходимую помощь раненым школьникам. Они оценивают состояние учеников как удовлетворительное. Краевой минздрав направил психологов для оказания соответствующей помощи учащимся школы и родителям.

Кондратьев рассказал, что сейчас проводится проверка в отношении руководства школы и охранной организации. По его словам, в муниципалитет уже направлена комиссия министерства образования региона.

11 февраля 2026 г. 17-летний житель Анапы, похитив у родственника ружье, открыл стрельбу в помещении техникума. Погиб охранник, который принял на себя первый удар во время нападения: оперативно отреагировал, вызвал соответствующие органы и не дал подростку зайти дальше в техникум. Кроме того, пострадали несовершеннолетний и сотрудница учреждения. Они получили ранения средней тяжести.

