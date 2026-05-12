Девятиклассник открыл стрельбу из пневматического оружия в кубанской школе

11 февраля 2026 г. 17-летний житель Анапы, похитив у родственника ружье, открыл стрельбу в помещении техникума. Погиб охранник, который принял на себя первый удар во время нападения: оперативно отреагировал, вызвал соответствующие органы и не дал подростку зайти дальше в техникум. Кроме того, пострадали несовершеннолетний и сотрудница учреждения. Они получили ранения средней тяжести.