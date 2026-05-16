Ипликатор Кузнецова: как игольчатая «панацея» озолотила и погубила создателя

«С первого же взгляда Иван Иванович произвел на меня сильное впечатление. Это был мужик 50 лет с гаком, смахивающий на бомжа. Волос у него было немного, но все, которые были, торчали в разные стороны. Одной ноги у Ивана Ивановича не было, и он ходил на протезе, поэтому в руке у него всегда была клюшка; в другой руке он держал такой облезлый, видавший виды кожаный портфель. Носил он засаленный костюм, который не снимал даже тогда, когда ложился спать», – описывал соседа по кабинету Кашигин.