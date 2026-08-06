Число рабочих въездов в РФ граждан Центральной Азии сократилось на 15%

По словам Минушкиной, иностранные граждане и их работодатели понимают, что миграционное законодательство нужно строго соблюдать. Она считает, что его ужесточение и упорядочение действия норм в скором времени уже не будут способствовать уменьшению въездов в Россию с рабочими целями. Но, по ее мнению, не стоит также забывать, что работодатели стали активнее рассматривать возможность привлечения к труду иностранных граждан из визовых стран. Это тоже может сказаться на дальнейшей статистике, добавила Минушкина.