Число рабочих въездов в РФ граждан Центральной Азии сократилось на 15%На это повлияло увеличение издержек для работы в стране и ужесточение миграционного законодательства
Количество въездов в Россию граждан Узбекистана, Таджикистана и Киргизии с целью «работа» сократилось в первом полугодии 2026 г. на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К такому выводу пришли «Ведомости», ознакомившись со статистикой погранслужбы. Она опубликована в единой межведомственной информационно-статистической системе.
Эти страны являются лидерами по количеству рабочих въездов за первое полугодие 2025 г. и 2026 г. За шесть месяцев прошлого года граждане Узбекистана, Таджикистана и Киргизии суммарно совершили более 2,3 млн въездов с указанной целью «работа», а за такой же период 2026 г. – около 1,9 млн въездов, подсчитали «Ведомости».
По статистике за полгода 2026 г., на 1-м месте по въездам с целью «работа» находится Узбекистан (более 1,1 млн). Их количество сократилось на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На 2-м месте располагается Таджикистан с 494 500 рабочими въездами (-17,9%), а на третьем – Киргизия с 289 100 въездами (-16,7%).
С этими государствами у России действует безвизовый режим. Чтобы работать в РФ, граждане Узбекистана и Таджикистана должны оформить патент – документ, разрешающий это делать. Он выдается на срок до одного года. Гражданам Киргизии патент не нужен, поскольку страна входит в Евразийский экономический союз. Основанием для работы в России для граждан Киргизии служат в том числе трудовой договор и договор гражданско-правового характера.
Таджикистан, Узбекистан и Киргизия дают России максимальное количество трудовых мигрантов, отметил профессор Финансового университета Александр Сафонов. На сокращение количества въездов с целью «работа» в том числе повлияло ужесточение миграционной политики и удорожание стоимости патентов, говорит он. Издержки мигрантов, отправляющихся в РФ, также связаны с необходимостью прохождения медицинских осмотров, арендой жилья и перелетами, отметил Сафонов.
Изменения в миграционной политике приводят к выравниванию местных рынков труда с рынком РФ: в республиках появляются рабочие места благодаря российскому и китайскому капиталу, пояснил Сафонов. По его словам, помимо трудоустройства на родине граждане стран Центральной Азии открывают для себя рынки труда Южной Кореи, Китая, стран Ближнего Востока и Евросоюза.
На практике становится все больше ситуаций, когда из-за нарушения сроков пребывания иностранец включается в реестр контролируемых лиц (РКЛ), после чего он вынужден уехать из России до следующего года, рассказала председатель коллегии адвокатов Москвы «Минушкина и партнеры» Анна Минушкина. Встречаются и ситуации, когда в отношении иностранца, включенного в РКЛ, при посещении МВД принимается постановление о назначении административного наказания за нарушения прошлого года. Ранее такого не было, отметила она.
По словам Минушкиной, иностранные граждане и их работодатели понимают, что миграционное законодательство нужно строго соблюдать. Она считает, что его ужесточение и упорядочение действия норм в скором времени уже не будут способствовать уменьшению въездов в Россию с рабочими целями. Но, по ее мнению, не стоит также забывать, что работодатели стали активнее рассматривать возможность привлечения к труду иностранных граждан из визовых стран. Это тоже может сказаться на дальнейшей статистике, добавила Минушкина.