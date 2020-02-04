Китайский эпидемиолог: «Арбидол» может быть эффективным в лечении коронавируса
«Арбидол» (умифеновир) и дарунавир могут быть эффективны в лечении нового коронавируса, – такое мнение высказала советник Национальной комиссии здравоохранения КНР, эпидемиолог Ли Ланьцзюань. Ее слова приводит South China Morning Post со ссылкой на государственное ежедневное издание «Чанцзян жибао».
По словам Ли Ланьцзюань, предварительные тесты показали, что умифеновир и дарунавир могут эффективно препятствовать развитию вируса. «Арбидол» известен в России как противовирусное средство, дарунавир используется в лечении ВИЧ. Она также собирается рекомендовать Национальной комиссии здравоохранения включить эти два препарата в обновленный план лечения коронавирусной инфекции для китайских больниц.
Среди других препаратов, которые тестируются для лечения нового коронавируса у людей и животных в Китае, – ремдезивир, хлорохин и фавипиравир, сообщил Сунь Яньжун, исполнительный директор биологического центра при министерстве науки и технологий КНР.
По данным китайских властей на утро 4 февраля, в КНР от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, умерли более 400 человек, число заболевших превысило 20 400.
На сегодня нет доказательств эффективности применения при 2019-nCoV каких-либо лекарств, сказано во временных методических рекомендациях российского Минздрава. Для лечения заболевших новым коронавирусом применяется ряд лекарств, которые использовались во время прошлых вспышек коронавирусов SARS-CoV и MERS-CoV: рибавирин, лопинавир+ритонавир и препараты интерферонов.