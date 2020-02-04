Китайский эпидемиолог: «Арбидол» может быть эффективным в лечении коронавируса

По словам Ли Ланьцзюань, предварительные тесты показали, что умифеновир и дарунавир могут эффективно препятствовать развитию вируса. «Арбидол» известен в России как противовирусное средство, дарунавир используется в лечении ВИЧ. Она также собирается рекомендовать Национальной комиссии здравоохранения включить эти два препарата в обновленный план лечения коронавирусной инфекции для китайских больниц.