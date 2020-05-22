В авиакатастрофе в Пакистане выжили трое пассажиров

22 мая самолет «Пакистанских международных авиалиний» (PIA) потерпел крушение в пакистанском городе Карачи. Он выполнял рейс PK-8303 из Лахора в Карачи и упал недалеко от аэропорта прибытия. Связь с лайнером прервалась за минуту до падения. Пилот успел сообщить диспетчерам об отказе обоих двигателей. По словам представителя авиакомпании, пилот не смог посадить самолет с первого раза. После появления технической неисправности он принял решение сажать лайнер со второй попытки. Самолет рухнул при уходе на второй круг. В аэропорту для посадки лайнера были готовы две взлетно-посадочные полосы. Самолет упал на жилой квартал. Сразу после падения к месту ЧП прибыли спасатели и военные.