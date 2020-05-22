Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

В авиакатастрофе в Пакистане выжили трое пассажиров

Ведомости

В авиакатастрофе в Пакистане выжили три человека, сообщает телеканал Geo. По его информации, одним из трех выживших является исполнительный директор Bank of Punjab (BOP) Зафар Масуд. Он был госпитализирован, состояние его здоровья удовлетворительное. Другой пострадавший находится в тяжелом состоянии. Его доставили в больницу с обширными ожогами на теле.

22 мая самолет «Пакистанских международных авиалиний» (PIA) потерпел крушение в пакистанском городе Карачи. Он выполнял рейс PK-8303 из Лахора в Карачи и упал недалеко от аэропорта прибытия. Связь с лайнером прервалась за минуту до падения. Пилот успел сообщить диспетчерам об отказе обоих двигателей. По словам представителя авиакомпании, пилот не смог посадить самолет с первого раза. После появления технической неисправности он принял решение сажать лайнер со второй попытки. Самолет рухнул при уходе на второй круг. В аэропорту для посадки лайнера были готовы две взлетно-посадочные полосы. Самолет упал на жилой квартал. Сразу после падения к месту ЧП прибыли спасатели и военные.

На борту самолета находились 107 человек ‒ 99 пассажиров и 8 членов экипажа. Из них 51 мужчина, 31 женщина и девять детей.

Ранее по теме: В Пакистане разбился пассажирский самолет

По словам официального представителя департамента здравоохранения провинции Синд, на месте авиакатастрофы обнаружены тела 34 человек. Личности погибших будут установлены в результате тестов ДНК, уточнил он.

В свою очередь губернатор Синд Имран Исмаил заявил, что PIA за свой счет разместит в отелях тех, чьи дома были повреждены или разрушены в результате падения самолета.

Ранее по теме: Пассажирский самолет упал на жилой квартал в Пакистане. Фотографии

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить с 12 по 31 мая 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

Если у вас есть подписка на газету, вы сможете читать «Ведомости» на сайте без ограничений. Чтобы получить полный доступ к закрытым статьям, напишите нам: podpiska@vedomosti.ru. Укажите email для входа в личный кабинет на сайте и адрес доставки газеты.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных