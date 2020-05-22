В авиакатастрофе в Пакистане выжили трое пассажиров
В авиакатастрофе в Пакистане выжили три человека, сообщает телеканал Geo. По его информации, одним из трех выживших является исполнительный директор Bank of Punjab (BOP) Зафар Масуд. Он был госпитализирован, состояние его здоровья удовлетворительное. Другой пострадавший находится в тяжелом состоянии. Его доставили в больницу с обширными ожогами на теле.
22 мая самолет «Пакистанских международных авиалиний» (PIA) потерпел крушение в пакистанском городе Карачи. Он выполнял рейс PK-8303 из Лахора в Карачи и упал недалеко от аэропорта прибытия. Связь с лайнером прервалась за минуту до падения. Пилот успел сообщить диспетчерам об отказе обоих двигателей. По словам представителя авиакомпании, пилот не смог посадить самолет с первого раза. После появления технической неисправности он принял решение сажать лайнер со второй попытки. Самолет рухнул при уходе на второй круг. В аэропорту для посадки лайнера были готовы две взлетно-посадочные полосы. Самолет упал на жилой квартал. Сразу после падения к месту ЧП прибыли спасатели и военные.
На борту самолета находились 107 человек ‒ 99 пассажиров и 8 членов экипажа. Из них 51 мужчина, 31 женщина и девять детей.
По словам официального представителя департамента здравоохранения провинции Синд, на месте авиакатастрофы обнаружены тела 34 человек. Личности погибших будут установлены в результате тестов ДНК, уточнил он.
В свою очередь губернатор Синд Имран Исмаил заявил, что PIA за свой счет разместит в отелях тех, чьи дома были повреждены или разрушены в результате падения самолета.