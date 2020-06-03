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В Санкт-Петербурге резко выросло число смертей в мае

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Число зарегистрированных в Санкт-Петербурге смертей от всех причин в мае 2020 г. выросло на 21,2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 31,8% по сравнению с маем прошлого года, следует из данных городского Комитета по делам записи актов гражданского состояния. По данным властей, в мае этого года в городе умерли 6427 жителей, в апреле — 5303 человека, а в мае 2019 г. было зафиксировано 4875 смертей. 

За первые пять месяцев 2020 г. в Санкт-Петербурге было зарегистрировано 27 225 смертей. Это на 5,3% больше, чем за первые пять месяцев 2019 г. (25 841 смертей) и всего на 1,1% больше, чем за январь-май 2018 г. (26 929 смертей). За последние 10 лет, с учетом данных за май 2020 г., в Петербурге в мае умирали от всех причин в среднем 5167 человек. 

Публикация данных по смертности в Санкт-Петербурге в апреле спровоцировала обсуждение возможного занижения официальной статистики по числу смертей от коронавируса. Так, например, газета Financial Times на основе общих данных по смертности в Москве и Санкт-Петербурге выяснила, что в апреле в двух городах умерло на 2073 человека больше, чем в среднем за последние пять лет. Учитывая, что по данным властей, от коронавируса в двух городах умерло в апреле 629 человек, FT посчитала 1444 летальных исхода «сверх нормального уровня смертности» неучтенными и допустила, что реальное число умерших от COVID-19 в России может быть более чем на 70% выше официального. Похожую статью опубликовала американская газета The New York Times. Публикации западных газет стали предметом дипломатических разбирательств — министерство иностранных дел России призвало обе газеты опровергнуть свои статьи, а Роскомнадзор объявил о проверке публикаций на наличие фейков. 

МИД России потребовал от FT и NYT опровергнуть статьи о коронавирусе

В материалах изданий утверждается, что данные по смертности в России могут быть выше официальных

Москва пока не публиковала данные по регистрации смертей за май. Данные о смертности в России за апрель должны были быть опубликованы 29 мая, но из-за отсутствия информации по некоторым регионам в связи с нерабочими днями, власти решили отложить публикацию, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. 

22 мая Голикова предупредила об ожидающемся в мае росте смертности от коронавируса. О грядущем росте смертности от COVID-19 ранее предупреждал мэр Москвы Сергей Собянин. 20 мая он сообщил, что смертность от вируса в мае в столице будет значительно выше, чем в апреле, и связал это с большим числом тяжелобольных.

По последним данным федерального оперштаба, с начала эпидемии в России от коронавируса умерло 5215 человек, 2685 из них в Москве, 240 — в Санкт-Петербурге. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных