В Санкт-Петербурге резко выросло число смертей в мае

Публикация данных по смертности в Санкт-Петербурге в апреле спровоцировала обсуждение возможного занижения официальной статистики по числу смертей от коронавируса. Так, например, газета Financial Times на основе общих данных по смертности в Москве и Санкт-Петербурге выяснила, что в апреле в двух городах умерло на 2073 человека больше, чем в среднем за последние пять лет. Учитывая, что по данным властей, от коронавируса в двух городах умерло в апреле 629 человек, FT посчитала 1444 летальных исхода «сверх нормального уровня смертности» неучтенными и допустила, что реальное число умерших от COVID-19 в России может быть более чем на 70% выше официального. Похожую статью опубликовала американская газета The New York Times. Публикации западных газет стали предметом дипломатических разбирательств — министерство иностранных дел России призвало обе газеты опровергнуть свои статьи, а Роскомнадзор объявил о проверке публикаций на наличие фейков.