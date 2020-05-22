Голикова вслед за Собяниным предупредила о росте смертности от коронавируса
В мае в России будет зафиксировано серьезное увеличение показателей смертности, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом Владимиром Путиным. Трансляцию вел телеканал «Россия 24». По словам Голиковой, на рост смертности в мае указывают данные по заболеваемости COVID-19 за последние три недели.
Голикова добавила, что официальные данные по причинам смертности за апрель по стране появятся 29 мая, как предусмотрено федеральным планом статистических работ. Вице-премьер отметила, что при установлении причин смертности в России используются единые международные требования, установленные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 20 апреля.
О грядущем росте смертности от коронавируса ранее предупредил мэр Москвы Сергей Собянин. 20 мая он сообщил, что смертность от COVID-19 в мае будет в столице значительно выше, чем в апреле, и связал это с большим числом тяжелобольных.
В России, по данным на 22 мая, подтверждено более 326 000 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (свыше 158 000 — в Москве). Умерли от коронавируса 3249 жителей России (1867 из них в Москве). За последние сутки был зафиксирован максимум смертей за сутки — 150.