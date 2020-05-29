Власти отложили публикацию уточненных данных о смертности в России за апрель

Голикова анонсировала публикацию данных по смертности за апрель по стране 22 мая на совещании с президентом Владимиром Путиным. Тогда же она предупредила о росте смертности от коронавируса. О грядущем росте смертности от COVID-19 ранее предупреждал мэр Москвы Сергей Собянин. 20 мая он сообщил, что смертность от вируса в мае в столице будет значительно выше, чем в апреле, и связал это с большим числом тяжелобольных.