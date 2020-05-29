Власти отложили публикацию уточненных данных о смертности в России за апрель
Власти не стали публиковать 29 мая данные по смертности в России за апрель. Это связано с отсутствием информации по некоторым регионам в связи с нерабочими днями, объявленными в стране с 25 марта по 11 мая, сообщила на брифинге в доме правительства вице-премьер Татьяна Голикова.
По ее словам, в эти дни работали только сферы, обеспечивающие жизнеобеспечение. В отдельных регионах страны органы записи актов гражданского состояния были закрыты, и, соответственно, не могли вносить данные в «Единый государственный реестр ЗАГС».
Голикова анонсировала публикацию данных по смертности за апрель по стране 22 мая на совещании с президентом Владимиром Путиным. Тогда же она предупредила о росте смертности от коронавируса. О грядущем росте смертности от COVID-19 ранее предупреждал мэр Москвы Сергей Собянин. 20 мая он сообщил, что смертность от вируса в мае в столице будет значительно выше, чем в апреле, и связал это с большим числом тяжелобольных.
В России, по данным на 29 мая, обнаружено 387 623 случая заражения коронавирусом. За минувший день в стране от COVID-19 погибли 232 человека, это наибольший показатель числа летальных исходов за сутки. Предыдущий рекорд – 174 смерти, этот показатель был достигнут 26 и 28 мая. Общее число погибших от коронавируса достигло 4374. Всего в России лечение продолжают 223 992 человека.