Два бренда отказались сотрудничать с шоу Comment Out из-за шуток о Белоруссии

«Мы намерены предпринять все усилия, чтобы впредь избегать интеграций, которые противоречат ценностям компании и вредят репутации наших брендов. Первым таким шагом станет отказ Unilever Russia от дальнейшего сотрудничества с передачей Comment Out в какой бы то ни было форме», ‒ сказано в сообщении компании. В Unilever уточнили, что обращались к редакции шоу по поводу выпуска от 31 августа 2020 г., где была размещена реклама бренда «Axe». Создатели передачи ответили, что «не считают нужным менять свою позицию или как-либо модифицировать содержание выпуска».