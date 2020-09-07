Два бренда отказались сотрудничать с шоу Comment Out из-за шуток о Белоруссии
Компания Unilever Russia и сервис «Яндекс.Лавка» отказались продолжать сотрудничать с YouTube-шоу Comment Out после выпуска, в котором гости должны были шутить на тему событий, происходящих в Белоруссии. О своем решении Unilever сообщила в своем канале в Telegram, а «Яндекс.Лавка» ‒ через своего представителя.
«Мы намерены предпринять все усилия, чтобы впредь избегать интеграций, которые противоречат ценностям компании и вредят репутации наших брендов. Первым таким шагом станет отказ Unilever Russia от дальнейшего сотрудничества с передачей Comment Out в какой бы то ни было форме», ‒ сказано в сообщении компании. В Unilever уточнили, что обращались к редакции шоу по поводу выпуска от 31 августа 2020 г., где была размещена реклама бренда «Axe». Создатели передачи ответили, что «не считают нужным менять свою позицию или как-либо модифицировать содержание выпуска».
Представитель «Яндекс.Лавки» заявил «Ведомостям», что сервис не будет продолжать рекламное сотрудничество с Comment Out из-за несогласия с оценками и высказываниями авторов программы. «Мы не намерены продолжать сотрудничество с шоу и не планируем интеграции в дальнейшие выпуски», ‒ заявили в «Яндекс.Лавке».
Ведущий шоу Владимир Маркони пояснил, что в выпуске были использованы не шутки, а провокации, нацеленные на привлечение внимания аудитории к существующей проблеме. «Делаем это намеренно, чтобы наши участники, несмотря на оглушающие высказывания, принимали верную сторону и выступали индикатором нормальности», ‒ написал он на своей странице в Instagram. Также Маркони принес свои извинения от лица шоу.
В шоу Comment Out принимают участие две знаменитости, которые по очереди вытаскивают три карточки: аккаунт известного человека, которому они должны написать провокационный комментарий, текст самого комментария и наказание в случае отказа опубликовать его. За размещение комментария они получают 2 балла, а за выполнение наказания ‒ 1 балл. Побеждает тот, кто набрал больше баллов.
В выпуске от 31 августа приняли участие певица Лолита Милявская и участник группы The Hatters Юрий Музыченко. Последнему было предложено либо написать комментарий, якобы экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская придумала протестный красно-белый флаг, вдохновившись женской прокладкой, либо опубликовать пост, назвав жителей Хабаровска «быдлом», а сам город ‒ «грязным городишком». Музыченко отказался делать что-либо из этого, его наказание было изменено. Про Белоруссию были и другие шутки, прозвучавшие в программе.
Это не первый раз, когда шоу Comment Out вызывает общественный резонанс. Ранее в центре внимания оказалась телеведущая Ксения Собчак, которая выполнила задание этой передачи, опубликовав в рамках флешмоба черный квадрат с подписью Black lives matter и наложив на это песню «Убили негра». После этого рекламное сотрудничество с Собчак прекратил автомобильный бренд Audi.
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента, победу на которых, набрав 80,08% голосов, одержал глава государства Александр Лукашенко. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская, согласно официальным данным, набрала 10,09% голосов. После объявления предварительных результатов выборов в стране начались протесты, которые продолжаются до сих пор.